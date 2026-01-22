15:20
Общество

«Асман Эйрлайнс» возобновила рейсы Бишкек — Талас: цена снижена и закреплена

С 4 января 2026 года авиакомпания «Асман Эйрлайнс» выполняет дотационные рейсы по маршруту Бишкек — Талас два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Об этом сообщила компания.

Стоимость билета зафиксирована на уровне 2 тысячи 100 сомов. Ранее цена варьировалась от 2 тысяч  100 до 3 тысячи 100 сомов. По данным авиаперевозчика, рейсы по этому направлению долгое время были редкими, что создавало сложности для жителей региона.

Фото из интернета

Отмечается, что благодаря государственной дотации перелеты стали более доступными, регулярными и удобными для пассажиров. Приобретение билетов напрямую через приложение «Асман Эйрлайнс» позволяет избежать дополнительных сборов и экономит время.

Компания подчеркивает, что авиаперелет становится оптимальной альтернативой длительному передвижению по дороге между Бишкеком и Таласом.
