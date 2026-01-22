С 4 января 2026 года авиакомпания «Асман Эйрлайнс» выполняет дотационные рейсы по маршруту Бишкек — Талас два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Об этом сообщила компания.
Стоимость билета зафиксирована на уровне 2 тысячи 100 сомов. Ранее цена варьировалась от 2 тысяч 100 до 3 тысячи 100 сомов. По данным авиаперевозчика, рейсы по этому направлению долгое время были редкими, что создавало сложности для жителей региона.
Отмечается, что благодаря государственной дотации перелеты стали более доступными, регулярными и удобными для пассажиров. Приобретение билетов напрямую через приложение «Асман Эйрлайнс» позволяет избежать дополнительных сборов и экономит время.
Компания подчеркивает, что авиаперелет становится оптимальной альтернативой длительному передвижению по дороге между Бишкеком и Таласом.