Авиакомпания Asman Airlines начала служебное расследование после внештатной ситуации на рейсе Бишкек — Ош 16 апреля. Самолет временно снят с полетов, специалисты проверяют все системы и оборудование.

По информации ОАО «Аэропорты Кыргызстана», перед каждым вылетом воздушные суда проходят обязательную техническую проверку. Специалисты оценивают состояние всех систем — от двигателей до давления и герметичности салона. В случае выявления несоответствий самолет не допускается к рейсу.

В компании отметили, что борт, выполнявший рейс, перед вылетом был полностью исправен и готов к эксплуатации. При этом не исключается, что нештатная ситуация могла возникнуть уже во время полета.

Поводом для проверки стали сообщения пассажиров в социальных сетях. Один из очевидцев, Эртуран Разаков, сообщил, что во время полета у части пассажиров ухудшилось самочувствие. По его словам, в салоне возникла паника, экипаж предпринимал меры для стабилизации ситуации. Он также отметил отдельные сложности с использованием кислородного оборудования.

Расследование инцидента займет несколько дней, о результатах будет сообщено дополнительно.