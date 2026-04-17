В авиакомпании Asman Airlines прокомментировали внештатную ситуацию на рейсе MN-15 по маршруту Бишкек — Ош, произошедшую 16 апреля.
По данным авиакомпании, во время полета экипаж зафиксировал сигнал системы, отвечающей за поддержание безопасного давления в салоне. По регламентам и рекомендациям производителя воздушного судна De Havilland Canada пилоты незамедлительно начали снижение.
Отмечается, что экипаж действовал оперативно и строго по инструкции. Пассажирам обеспечили доступ к кислороду, система кислородного снабжения работала штатно — оборудование исправно, индикаторы показывали нормальные параметры. На борту имелись все необходимые средства первой медицинской помощи.
Самолет благополучно приземлился, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.
После рейса воздушное судно временно вывели из эксплуатации для дополнительных технических проверок и восстановительных работ.
Проводится расследование причин срабатывания системы наддува, об итогах обещали сообщить дополнительно.
В авиакомпании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и подчеркнули, что безопасность полетов остается приоритетом.
Напомним, на рейсе Бишкек — Ош 16 апреля произошла внештатная ситуация. Один из пассажиров сообщил об ухудшении самочувствия у части людей на борту, возникшей панике и отдельных сложностях с использованием кислородного оборудования.