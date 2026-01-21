11:13
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Общество

В международном аэропорту «Манас» задержки рейсов из-за тумана

В международном аэропорту «Манас» наблюдаются задержки авиарейсов из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, задержаны три утренних рейса в Анталию, Казань и Шарм-эль-Шейх.

Отмечается, что видимость периодически снижалась до 300 метров, что делает невозможными безопасные взлет и посадку. В связи с этим до 11.00 возможны дальнейшие изменения в расписании.

Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и следить за обновлением информации.

Серьезные проблемы из-за тумана в аэропорту «Манас» начались в конце 2025 года.

Напомним, там установили новую систему светосигнального оборудования второй категории. Продолжаются работы по установке оборудования третьей категории, однако окончательное решение о посадке в сложных метеоусловиях всегда остается за экипажем воздушного судна.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358666/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында үч каттам токтотулду
Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында төрт каттам токтотулду
В аэропорту «Манас» отменили четыре рейса из-за тумана
«Манас» аба майданында тумандан улам үч каттам кечикти
Из-за тумана в аэропорту «Манас» задержали три рейса
Внимание! Водителей предупредили о тумане на дорогах Чуйской области
В Манасе государству возвращен участок стоимостью более 150 миллионов сомов
Кабмин утвердил порядок использования имен героев эпоса «Манас»
«Манас» аэропортунда заманбап жарыктандыруу CAT III системасы орнотулууда
Внутренние авиаперевозки. Почему не снизили цены на рейсы в Ош и Манас
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
11:11
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя по...
11:06
В центре Бишкека мужчина справил нужду на площади Ала-Тоо: начата проверка
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 21 января
10:59
На 53 тысячи человек 14 сотрудников. Граждане жалуются на результаты АТР
10:51
Депутат призывает правительство помочь фермерам наладить поставку фасоли в Индию