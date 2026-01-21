В международном аэропорту «Манас» задержки рейсов из-за тумана

В международном аэропорту «Манас» наблюдаются задержки авиарейсов из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, задержаны три утренних рейса в Анталию, Казань и Шарм-эль-Шейх.

Отмечается, что видимость периодически снижалась до 300 метров, что делает невозможными безопасные взлет и посадку. В связи с этим до 11.00 возможны дальнейшие изменения в расписании.

Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний и следить за обновлением информации.

Серьезные проблемы из-за тумана в аэропорту «Манас» начались в конце 2025 года.

Напомним, там установили новую систему светосигнального оборудования второй категории. Продолжаются работы по установке оборудования третьей категории, однако окончательное решение о посадке в сложных метеоусловиях всегда остается за экипажем воздушного судна.