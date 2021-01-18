Финпол ищет виновных на ТЭЦ, или Как Сыймык Жапыкеев режимный объект посетил

Председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев, проявляющий недюжинную активность в последнее время, посетил ТЭЦ Бишкека. Глава Финполиции решил сам начать бороться со смогом. И даже возбудил уголовное дело. Правда, против кого, не смог ответить. Пока только по факту. Чтобы разобраться, кого именно привлекать к ответственности за грязный воздух в городе, Жапыкеев и отправился на столичную теплоэлектроцентраль.

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Ровно в 11.00 у главного входа на ТЭЦ оставлена служебная машина главы ГСБЭП. На своем джипе, стоимость которого обсуждают пользователи соцсетей, решил не приезжать.

С видом человека, сведущего в отопительной системе и выбросах, Сыймык Жапыкеев начал обход территории. Осмотрел процесс выгрузки угля, состояние отопительных котлов, прошелся по зданию теплоцентрали и поднялся в аппаратную.

Отметим, что следственно-оперативную группу по выбросам на ТЭЦ создали 5 января 2021 года. «Чем тысячу раз все слышать, лучше один раз посмотреть, как работают фильтры, чем топят, как, вообще, работает ТЭЦ», — сказал глава ГСБЭП.

Инспекторы во главе с председателем Финполиции подчеркнули, что модернизированная ТЭЦ столицы работает в штатном режиме, можно отследить выброс веществ в атмосферу и эффективность самих фильтров, чего не скажешь про старые котлы.

«Сейчас стоит вопрос установки пробоотборника, чтобы оценить, как работают фильтры. В рамках следствия все это будем рассматривать, искать виновных», — заключил один из представителей ГСБЭП.

В ходе досудебного производства назначили две экспертизы — на калорийность угля и экологические данные по использованию топлива. Следствие также рассматривает вопросы поставки, кто его привозит, каков расход.

«Если выявятся нарушения при заполнении тендерной документации, проведении конкурса на поставки, это уже будет отдельное досудебное производство. Цель сегодняшнего визита — разобраться, посмотреть своими глазами, потому что этого требует общественность. Мы не будем скрывать ход и результаты следствия. Нужно поставить точку, кто виноват в смоге», — рассказал журналистам начальник следственного управления ГСБЭП Куанычбек Рисбаев.

Напомним, ГСБЭП возбудила уголовное дело по статье 233 «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» УК КР по факту выброса вредных веществ в воздух от ТЭЦ Бишкека. Об этом во время посещения объекта сказал председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев.

Ранее проверка Финпола показала почти трехкратное превышение выбросов на ТЭЦ. Было проверено выборочно четыре котла по выбросам. По многим показателям превышение в три раза от расчетного норматива.