Финпол ищет виновных на ТЭЦ, или Как Сыймык Жапыкеев режимный объект посетил

Председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев, проявляющий недюжинную активность в последнее время, посетил ТЭЦ Бишкека. Глава Финполиции решил сам начать бороться со смогом. И даже возбудил уголовное дело. Правда, против кого, не смог ответить. Пока только по факту. Чтобы разобраться, кого именно привлекать к ответственности за грязный воздух в городе, Жапыкеев и отправился на столичную теплоэлектроцентраль.
Ровно в 11.00 у главного входа на ТЭЦ оставлена служебная машина главы ГСБЭП. На своем джипе, стоимость которого обсуждают пользователи соцсетей, решил не приезжать.
С видом человека, сведущего в отопительной системе и выбросах, Сыймык Жапыкеев начал обход территории. Осмотрел процесс выгрузки угля, состояние отопительных котлов, прошелся по зданию теплоцентрали и поднялся в аппаратную.
Отметим, что следственно-оперативную группу по выбросам на ТЭЦ создали 5 января 2021 года. «Чем тысячу раз все слышать, лучше один раз посмотреть, как работают фильтры, чем топят, как, вообще, работает ТЭЦ», — сказал глава ГСБЭП.
«Сейчас стоит вопрос установки пробоотборника, чтобы оценить, как работают фильтры. В рамках следствия все это будем рассматривать, искать виновных», — заключил один из представителей ГСБЭП.
«Если выявятся нарушения при заполнении тендерной документации, проведении конкурса на поставки, это уже будет отдельное досудебное производство. Цель сегодняшнего визита — разобраться, посмотреть своими глазами, потому что этого требует общественность. Мы не будем скрывать ход и результаты следствия. Нужно поставить точку, кто виноват в смоге», — рассказал журналистам начальник следственного управления ГСБЭП Куанычбек Рисбаев.
Ранее проверка Финпола показала почти трехкратное превышение выбросов на ТЭЦ. Было проверено выборочно четыре котла по выбросам. По многим показателям превышение в три раза от расчетного норматива.