Власть

Садыр Жапаров пообещал построить футбольные площадки в каждом селе Кыргызстана

В ближайшие два-три года в Кыргызстане не останется ни одного села без площадки для мини-футбола. Об этом заявил президент Садыр Жапаров во время встречи с жителями Узгенского района.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров на встрече с жителями Узгенского района

По его словам, строительство спортивных объектов уже активно ведется по всей стране.

За счет президентского фонда в Баткене построят 10 площадок для мини-футбола

«Мы начали с Баткена, и работа продолжится вплоть до Ала-Буки и Чаткала — не останется ни одного села. Обязательно учитывается ночное освещение, так как в сельской местности люди заняты хозяйством днем и могут уделить время спорту только вечером», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что на эти цели средства из государственного бюджета не выделяются. Строительство площадок ведется исключительно за счет привлечения инвесторов и спонсоров.

На встречах президента с жителями Ошской области представители молодежи чаще всего обращаются с просьбами о строительстве именно футбольных полей, спортивных комплексов и стадионов.
Материалы по теме
За счет президентского фонда в Баткене построят 10 площадок для мини-футбола
Ученые заявили: модернизация Ботсада пройдет без ущерба для науки
Не уничтожайте Ботанический сад: горожане призывают подписать петицию
В Ботаническом саду начали строить футбольные поля. Уже залили фундамент
В Таласе построят стадион на 5 тысяч мест
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Садыр Жапаров: Практику строительства по&nbsp;1&nbsp;километру дороги прекратили Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Депутаты ЖК&nbsp;одобрили выделение почти 1&nbsp;миллиарда сомов. На&nbsp;что пойдут средства Депутаты ЖК одобрили выделение почти 1 миллиарда сомов. На что пойдут средства
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на&nbsp;&laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
&laquo;Кыргызлифт&raquo; просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь &laquo;Жалын&raquo; «Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
14:20
Устроили в Бишкеке гонки без госномеров. Нарушителей порядка оштрафовали Устроили в Бишкеке гонки без госномеров. Нарушителей по...
14:20
В Бишкеке нашли детей на работе. В Ленинском районе прошел рейд милиции
14:16
В Бишкеке пьяный пассажир предложил таксистке стать любовницей и попал в ИВС
14:14
С ОсОО «Технодом Оператор» взыскали налоговую задолженность в 3 миллиона сомов
14:13
Мэрия Бишкека выкупила участок улицы Льва Толстого. Теперь его расширят