Садыр Жапаров пообещал построить футбольные площадки в каждом селе Кыргызстана

В ближайшие два-три года в Кыргызстане не останется ни одного села без площадки для мини-футбола. Об этом заявил президент Садыр Жапаров во время встречи с жителями Узгенского района.
По его словам, строительство спортивных объектов уже активно ведется по всей стране.
«Мы начали с Баткена, и работа продолжится вплоть до Ала-Буки и Чаткала — не останется ни одного села. Обязательно учитывается ночное освещение, так как в сельской местности люди заняты хозяйством днем и могут уделить время спорту только вечером», — отметил глава государства.
Он подчеркнул, что на эти цели средства из государственного бюджета не выделяются. Строительство площадок ведется исключительно за счет привлечения инвесторов и спонсоров.
На встречах президента с жителями Ошской области представители молодежи чаще всего обращаются с просьбами о строительстве именно футбольных полей, спортивных комплексов и стадионов.