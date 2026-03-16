За счет президентского фонда в Баткене построят 10 площадок для мини-футбола

В Баткенской области начали возведение десяти новых современных площадок для мини-футбола. Проект реализуют по инициативе президента Садыра Жапарова и полностью финансируют из средств его фонда. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя главы государства в регионе.

Строительство планируется завершить в сжатые сроки — всего за два месяца. В Баткене новые поля появятся в микрорайонах «Тамаша-Жай», «Ак-Таш», «Чет-Булак» и «Булак-Баши». В Баткенском районе объекты возведут в селах Бужум, Газ, Кыштут, Бай-Кара-Бак, Зардалы и Жаны-Бак.

Фото пресс-службы полпредства президента в Баткенской области. Здесь появится новое мини-футбольное поле

Полномочный представитель президента в Баткенской области Мамыржан Рахимов проинспектировал участки, выделенные под строительство. Он поручил обеспечить качественное выполнение работ.

Глава региона подчеркнул, что новые спортивные объекты призваны вдохновить молодежь на занятия спортом и помочь развитию футбола в приграничье. После завершения работ все площадки передадут на баланс местным властям для общественного пользования.

В пресс-службе полпредства добавили, что это лишь часть масштабной программы. При поддержке президента строительство площадок для мини-футбола продолжат до тех пор, пока современная спортивная инфраструктура не появится в каждом селе области.