Общество

Нехватка учителей. В школах Бишкека около 450 свободных ставок

По данным на декабрь 2025 года, в общеобразовательных организациях Бишкека насчитывалось 446 вакантных ставок. Об этом 24.kg сообщили в столичном департаменте образования.

По данным ведомства, всего в Бишкеке функционируют 119 общеобразовательных школ, в которых работают 10 тысяч 197 педагогических работников.

Летом, напомним, чиновники говорили, что в столице не хватает около 300 учителей. К сентябрю они обещали закрыть вакансии.

При этом в Министерстве просвещения 24.kg предоставили иные данные. Согласно автоматизированной информационной системе «Мугалим», всего по республике вакантна 761 ставка, в том числе 143 — в Бишкеке.

Больше всего учителей не хватает в школах Чуйской области — 276.

В Баткенской области 127 вакансий, в Иссык-Кульской — 68, Джалал-Абадской — 65, Ошской — 55, Таласской — 21, Нарынской — 4, в городе Ош — 2.
