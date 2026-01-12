Гибель кыргызстанки на Мальте. Прорабатывается вопрос репатриации тела

Министерство иностранных дел распространило заявление в связи с гибелью кыргызстанки на территории Мальты.

По данным ведомства, после получения официальной информации о гибели гражданки КР от мальтийской стороны посольство страны в Италии установило взаимодействие с компетентными органами Мальты для организации репатриации тела погибшей на родину, в том числе с привлечением содействия соотечественников.

«В настоящее время диппредставительство продолжает проработку вопросов, связанных с репатриацией тела погибшей, оказывает всестороннее консульское содействие, обеспечивает сопровождение всех необходимых процедур, а также поддерживает постоянный прямой контакт с родственниками кыргызстанки», — отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что 48-летняя гражданка Кыргызстана погибла в результате несчастного случая в заливе Святого Георгия на Мальте в воскресенье около 12.40. Женщина находилась в море вместе с 23-летней соотечественницей. Обе попали в «затруднительное положение» во время купания, им помогли выбраться из воды и оказали первую помощь. Позже на место прибыли медики и сотрудники службы гражданской защиты, которые доставили пострадавших в больницу. Несмотря на усилия врачей, 48-летняя женщина скончалась. Состояние 23-летней пострадавшей оценивается как стабильное.