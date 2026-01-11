Ввести государственное регулирование в сфере экотуризма предлагает чиновник

Ввести государственное регулирование в сфере экологического туризма предлагает чиновник. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил директор Фонда поддержки и развития туризма Адилет Джанузаков.

По его словам, возглавляемый им фонд, департамент туризма и Министерство экономики и коммерции намерены проработать этот вопрос. Мнение туроператоров при обсуждении темы будет учтено.

Экологические тропы (один из вариантов туристических маршрутов. — Прим. ред.) остаются актуальным направлением развития туризма в Кыргызстане, отметил глава ведомства.

Они уже есть в электронных картах, включая 2ГИС, — туристы могут ориентироваться в горах с помощью мобильных приложений.

«Развитие глэмпинга и экотуризма должно сопровождаться бережным отношением к природе. Даже в условиях «дикого» туризма нужно создавать минимальную инфраструктуру, включая биотуалеты и другие базовые условия, поскольку это напрямую влияет на сохранность окружающей среды», — сказал Адилет Джанузаков.