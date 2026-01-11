Все для туристов. Экотуризм и глэмпинг активно развивают в Кыргызстане

В Кыргызстане стали активно развивать приключенческий, экотуризм и глэмпинг. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил директор Фонда поддержки и развития туризма Адилет Джанузаков.

По его словам, приключенческий туризм пользуется спросом достаточно продолжительное время. Гостей привлекают длительные пешие и конные походы, альпинизм, скалолазание и горные маршруты. Для иностранцев подобные путешествия остаются экзотикой и воспринимаются как приключение.

Адилет Джанузаков добавил, что туристов привлекает возможность побывать на природе в первозданном виде, вдали от суеты мегаполисов и урбанизации. Путешественники предпочитают устанавливать палатки, отдыхать в горах и проводить время на природе, наслаждаясь красотой.