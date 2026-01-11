В 2025 году вклад туристической отрасли в валовой внутренний продукт Кыргызстана составил 4,3 процента. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил директор Фонда поддержки и развития туризма Адилет Джанузаков.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го этот показатель увеличился.

Адилет Джанузаков добавил, что развитие туризма следует рассматривать прежде всего с экономической точки зрения. Государство принимает меры по рациональному использованию природных и ландшафтных ресурсов, при этом заботясь об их сохранении и развитии туристической привлекательности.

Глава фонда отметил, что зафиксирован рост потока туристов в КР. Около 10 миллионов человек посетили республику.

Авторитетные издания, например, Lonely Planet, высоко оценивают динамику развития туризма в Кыргызстане, сказал Адилет Джанузаков.