В Бишкеке 7 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +8 градусов.

24.kg поздравляет с Рождеством Христовым. Сегодня в Кыргызстане нерабочий день.

Памятные даты

Рождество Христово

Один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем ста странах мира. В православии Рождество Христово празднуется 7 января (в отличие от католиков, которые отмечают этот день 25 декабря), входит в число двунадесятых праздников.

Рождество Христово завершает 40-дневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост.

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения.

Люди, которые меняли мир

Родился дирижер Борис Феферман

Родился 7 января 1920 года в Александрии (Украинская ССР). Член Союза композиторов СССР с 1964-го.

Был главным дирижером оркестра народных инструментов Кыргызской филармонии (1951-1960), заведующим фольклорным кабинетом Союза композиторов Киргизии, завотделением кыргызских народных инструментов в Музыкально-хореографическом училище имени Мураталы Куренкеева (1952-1953), завкафедрой музыки и пения Кыргызского женского пединститута (1968-1972), завкафедрой народных инструментов Кыргызского института искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой (1972-1982).

Композиторская деятельность Бориса Фефермана начинается с приездом в Кыргызстан.

Он обрабатывает для оркестра народных инструментов большое количество кыргызских мелодий, многие из которых вошли в золотой фонд национальной музыки: «Маш ботой», «Ой, булбул», «Кыз кербез», «Жаш тилек», «Паровоз», «Боз салкын», «Мырза кербез».

Записал и издал 35 песен Джумамудуна Шералиева, 30 песен Бектемира Эгинчиева, 20 кюу Ыбрая Туманова, сборник кюу для темир комуза.

Является автором первого учебника игры на комузе.

Всю свою творческую деятельность посвятил делу развития кыргызской национальной музыкальной культуры.

Родился Герой Советского Союза Михаил Афанасьев

Фото из интернета. Михаил Афанасьев

Родился 7 января 1923 года в селе Старая Покровка Чуйского района. Капитан Советской армии, участник Великой Отечественной войны.

Летал на самолете Ил-2. К 1945-му старший лейтенант Михаил Афанасьев был командиром авиационного звена 807-го штурмового авиаполка 206-й штурмовой авиадивизии 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта.

На 8 января этого же года совершил 140 боевых вылетов. На его боевом счету числились 8 уничтоженных танков, 25 автомашин, 13 орудий, 2 потопленных транспорта, 1 самолет, около 400 солдат и офицеров.

Умер 12 октября 1986-го.

Родился оператор и режиссер Константин Орозалиев

Родился 7 января 1943 года во Фрунзе.

Работал ассистентом оператора в картине Ларисы Шепитько «Зной» (1963). Оператор-постановщик фильмов «Чингиз Айтматов» (документальный, 1968), «Очкарик» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Провинциальный роман» (1981) и других. Режиссер совместно с Валерием Виленским документальных лент «Чингиз Айтматов» (1978), «Признание» (1977), «Айланпа. Мир на кругах своих» (1989) и других.

В 1986-м удостоен Государственной премии СССР в области литературы и искусства за съемки документального фильма «Неру» (производство «Центрнаучфильм», СССР совместно с Индией).

Умер 6 апреля 2013 года.

Умер государственный деятель Анарбек Бакаев

Фото из интернета. Анарбек Бакаев

Родился 27 апреля 1950-го в поселке Ак-Тюз Кеминского района.

С 1981 года на партийной работе. С 20 апреля 1991-го — министр образования Киргизской ССР. С сентября того же года — председатель КГБ Киргизской ССР. После распада Союза — председатель ГКНБ (с мая 1996-го — министр национальной безопасности), член Госсовета при президенте КР.

Стал одним из первых реформаторов, положивших начало функциональным и структурным переменам в Службе национальной безопасности суверенного Кыргызстана.

Умер после продолжительной комы 7 января 1998 года в Москве.

Умер режиссер Темиркан Дюшекеев

Фото из интернета. Темиркан Дюшекеев

Родился 16 марта 1943 года в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Прошел трудовой путь от рядового рабочего до режиссера на «Кыргызфильме».

В 1970-х работал в киногруппе Болота Шамшиева. Именно Темиркан Дюшекеев нашел дошкольника Нургазы Сыдыгалиева, которого затем утвердили на главную роль в фильме «Белый пароход».

В годы независимости режиссеры новой кыргызской волны активно сотрудничали с Темирканом Дюшекеевым — отличным знатоком кыргызского языка. Он работал над диалогами многих известных фильмов: «Свет-аке», «Кентавр», «Сундук предков», «Курманджан датка», «Небесное кочевье», «Шабдан баатыр» и «Саякбай. Гомер XX века».

Автор трех книг: «Турмуш чындыгы жана экран», «Өзөктөгү өрт», «Бүгүнкү кыргыз киносу», соавтор сценария полнометражного фильма «Тагдыр» режиссера Нуртая Борбиева, автор сценария документальной картины о Бексултане Жакиеве.

Заслуженный работник физической культуры и спорта, возглавлял Федерацию кок-бору КР.

Умер 7 января 2017-го.

Умер народный художник Кыргызской Республики Муса Абдиев

Фото open.kg. Муса Абдиев

Художник-постановщик родился 23 февраля 1934 года. Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

На киностудии «Кыргызфильм» работал с 1959-го. Был художником по костюмам, ассистентом и постановщиком-декоратором, художником-постановщиком.

Работал на фильме Андрея Кончаловского «Первый учитель», на картине «Потомок белого барса» Толомуша Океева, с Геннадием Базаровым на нескольких лентах.

Художник-постановщик фильмов «Чингисхан» (США/Италия), «Джамбыл» (Казахстан) и других.

Умер 7 января 2024 года.

