Кабмин продлил новогодние каникулы в Кыргызстане до 12 января 2026 года

Кабинет министров Кыргызской Республики принял постановление о продлении новогодних каникул для работников государственных и муниципальных учреждений, организаций и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, на 8 и 9 января 2026 года.

Решение принято в целях укрепления института семьи и создания дополнительных условий для совместного отдыха родителей с детьми в период зимних школьных каникул.

Постановление принято в соответствии со статьями 13 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики».

Руководителям юридических лиц с частной формой собственности рекомендовано рассмотреть возможность применения данного решения в своей деятельности для обеспечения баланса между трудовой деятельностью и семейной жизнью сотрудников.

Документ подписан председателем Кабинета министров и вступает в силу с 1 января 2026 года.

Изначально Министерство труда, социального обеспечения и миграции предлагало компенсировать выходные 8 и 9 января переносом рабочих дней с 7 февраля и 25 апреля 2026 года, однако в окончательной редакции постановления отработка дополнительных выходных дней отменена.