Афиша Бишкека на неделю: сказки, мастер-классы и «Времена года»

9 декабря — 5 января. Выставка «Очарование зимы»

Будет представлена коллекция работ известных художников Кыргызстана, передающих атмосферу и вдохновение зимнего сезона.

«Галерея М», 10.00-22.00.

5 января. Новогоднее лабубу-шоу

Это праздничное, интерактивное новогоднее представление — великолепная игра театральных артистов в колобарации с большими двухметровыми куклами. И конечно вас ждут Дед Мороз и Снегурочка.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 15.00.

5 января. Стендап-концерт Мадияра Нурманбетова (Алматы)

Мадияр Нурманбетов — алматинский комик, отличный импровизатор. Вас ждет непредсказуемый и остроумный концерт, где шутки рождаются прямо на сцене, а зрители становятся частью шоу.

Munchen pub, 20.00.

5-9 января. Спектакль «Йети возвращаются»

Вас ждет возвращение любимых персонажей— пушистых Йети в качестве ведущих супершоу, где каждый может стать артистом, и не только!

Кыргызский национальный театр «Манас», 14.00, 17.00.

5-9 января. Ярмарка «Северное сияние»

Вас ждут волшебные новогодние декорации и инсталляции, сказочные фотозоны, мастер-классы для детей, приемная Санта-Клауса с небольшими презентами; интерактивы с веселыми аниматорами; фуд-корт; шоу ростовых кукол, фокусников и ходулистов, марионеток и мимов; выступления бэнда, живая музыка и новогодние DJ-сеты.

ЦО"Кой-Таш«, 14.00-22.00.

6 января. Концерт фортепианной музыки

В программе произведения классиков.

Кыргызская национальная консерватория, 16.00.

6 января. Лекция по искусству

Накануне праздника Рождества давайте рассмотрим удивительные образцы религиозной живописи, подивимся богатству и разнообразию художественных решений в воплощении, казалось бы, единого канонического сюжета. Лектор: Айна Молдохматова.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

6-9 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6, 7 января. «Новогодний караван»

Сказочные персонажи, ростовые куклы и артисты будут взаимодействовать с вами на расстоянии вытянутой руки.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 16.00.

7 января. Концерт «Времена года» Антонио Вивальди

Это музыка, которая соединяет нас с природой и жизнью, оживляя каждую деталь ее великолепия. «Времена года» исполнит Oino orchestra под руководством народного артиста КР Эрниса Асаналиева.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

8, 9 января. Мастер-классы

В четверг пройдет мастер-класс по свиткам и талисманам, в пятницу — зеркалам и расческам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

5-9 января. Цирковое шоу «В поисках Огненной Лошади»

В программе джигиты, лучшие акробаты на подкидных досках, воздушные гимнасты на полотнах и ремнях, бесстрашные канатоходцы, лучшие жонглеры, а также эксцентрики вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

5-9 января. Новогодние представления

Детей ждет большая игровая и интерактивная елка.

ДТЦ «Таш-Рабат», 17.00.

6-9 января. Шоу-программы «Новогодние игрушки Деда Мороза» и «Үчмышык жана Стич»

После представления детей ждет сказка «Приключения Актана и Акылай под Новый год».

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 13.00.





7, 8 января. Спектакль «Принцесса Турандот»

Действие происходит в Пекине. Дочь китайского императора принцесса Турандот, невеста, никого не оставляет равнодушным. Однако чтобы взять в жены строптивую красавицу, женихам надо отгадать три загадки принцессы. Тот, кому не удалось справиться с задачей, тут же лишится головы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

8 января. Сказка на подушках «Моя счастливая ферма»

Жил-был фермер, и был у него трактор синий, а еще поле и грядки, да друзья меньшие— куры, утки, коровки да овечки. "Что же в этом необычного?«— спросите вы. А то, что на ферме всегда все шло гладко— куры сыты, грядки политы. Но вот приключилось такое, что на ферме поселились две вороны-помощницы, и все пошло не по плану.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

8 января. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

8 января. Кинопремьеры

«Унчукпа» (детектив). Фильм основан на реальных событиях, потрясших Бишкек. В городе одна за другой начинают бесследно пропадать девушки. Опытный следователь Мирбек пытается выйти на след маньяка.

«Горничная» (триллер). Милли мечтает начать жизнь с чистого листа и с радостью принимает работу горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Но за закрытыми дверями и странными правилами скрывается нечто зловещее. Чем ближе Милли подбирается к шокирующей разгадке, тем очевиднее становится: ее собственные тайны тоже не останутся в тени.

«Примат» (ужасы). Люси вместе с друзьями возвращается домой на Гавайи к своему отцу Адаму, сестре Эрин и их ручному шимпанзе Бену. Когда Адам, писатель, уходит из дома на встречу с поклонниками, Люси решает устроить вечеринку. Однако молодые люди не подозревают, что Бен заразился бешенством от другого животного, и вскоре после начала вечеринки примат становится агрессивным.

«Синистер. Первое проклятие» (ужасы). Музыкантша Наоми вместе с юным сыном Диланом возвращается в родной дом в Техасе. Там она находит запись отца, который покончил с собой много лет назад, с признанием в совершении убийства. Женщина начинает разбираться в ситуации, и понимает, что зло, с которым боролся ее отец, не было побеждено.

9 января. Спектакль «Вий»

В центре сюжета — Хома Брут, молодой семинарист, вынужденный столкнуться с потусторонними силами в глухом украинском селе. Его встреча с ведьмой Панночкой и последующие события окажутся испытанием не только на физическую, но и на духовную выносливость. Зловещие видения, запредельная реальность, борьба добра и зла — все это сплетается в захватывающий поток событий, держа зрителя в напряжении до самого финала.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

9 января. Сказка «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

9 января. Новогодний праздничный концерт

Популярные произведения зарубежной, русской и национальной классики исполнят лучшие голоса кыргызской оперы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

9 января. Клуб любителей кино

Новый год мы начинаем с показов фильмов о детстве. Пройдет показ ленты Фабио Грассадония и Антонио Пьяцца «Сицилийская история призраков» (2017).

ololoErkindik, 20.30.