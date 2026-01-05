В 2025 году из России выдворили более 54 тысяч мигрантов

В прошлом году из России за нарушение законодательства выдворили более 54 тысяч мигрантов. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

Фото иллюстративное

«За 11 месяцев 2025-го принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 54,4 тысячи иностранцев и лиц без гражданства», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, эта цифра за аналогичный период 2024-го составила 79 тысяч человек.

На 2024 год пришелся пик числа выдворенных мигрантов в связи с усилением мер контроля после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта.

Напомним, два года назад внесены изменения в механизмы миграционного контроля. Так, с 5 февраля 2025-го принятие решений о выдворении иностранцев за нарушения правил въезда либо режима пребывания в РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности передано от судов в МВД.

Отмечается, что более половины иностранцев после решения о выдворении выезжают самостоятельно. Остальных принудительно депортируют судебные приставы, препровождающие их до государственной границы.