В Бишкеке 4 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +8 градусов.

У кого намечается той

Идрис Кадыркулов

Родился 4 января 1971 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Украине.

Памятные даты

Всемирный день азбуки Брайля

4 января 2019 года впервые отмечен праздник, посвященный изобретению французского тифлопедагога Луи Брайля. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2018-го.

В 1824 году Луи Брайль создал альтернативный использовавшемуся рельефно-линейному шрифту Гаюи вариант азбуки для слепых людей. В основе этой азбуки лежал тактильный рельефно-точечный шрифт. Он представлял собой систему кодирования букв и цифр при помощи определенных комбинаций выпуклых точек.

Шрифт, изобретенный Луи Брайлем, оказался очень удобен, несмотря на то что первая его оценка врачами была негативной. Изобретение получило широкое распространение по всему миру, оно используется в тифлопедагогике и в настоящее время.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Сатар Айтиев

Родился 4 января 1945 года во Фрунзе. Заслуженный художник Кыргызской Республики, член Союза художников КР.

Родившийся в семье большого художника, Сатар Айтиев получил прекрасное образование как художник кино.

Работает преимущественно в станковой живописи, жанрах портрета, тематической композиции, пейзажа, натюрморта. Пробовал себя в создании монументальной живописи, сделав смальтовую мозаику.

Фото www.art-initiatives.org. Мозаичное панно «Возрождение» в Бишкеке

Свое отношение к создаваемой на полотне теме художник передает через сложную, многокрасочную, иногда монохромную, пастозную живопись, тщательно проработанным сложным композиционным и колористическим построением.

Его картины красивы, портреты психологичны. Среди работ Сатара Айтиева — «Поэты. Посвящение», «Отец мой», «Портрет», «Песня», «Трио. Молодежь Киргизии», диптих «Апофеоз войны».

Умер акын Тоголок Молдо

Фото из интернета. Почтовая марка с изображением Тоголока Молдо

10 июня 1860 года в местности Куртка Нарынской области родился великий акын Тоголок Молдо (Байымбет Абдырахманов).

Слагать стихи и записывать их он начал с 14 лет.

Знаток фольклора Тоголок Молдо известен и как исполнитель эпоса «Манас». Впоследствии записал вторую часть трилогии — «Семетей». Им записаны образцы вариантов кыргызских эпосов «Шырдакбек», «Джаныл-Мырза», «Мендирман».

Собрал большое количество различных преданий, легенд, пословиц, поговорок.

Умер 4 января 1942-го.

В Бишкеке установлен памятник Тоголоку Молдо. Его имя присвоено селам, школам, колхозам и совхозам, улицам городов КР. Портрет акына изображен на купюре 20 сомов.

Умер актер Александр Балбекин

Родился 1 октября 1943-го. Советский, кыргызский актер, режиссер, писатель, заслуженный артист Киргизской ССР (1990).

В 1973-2009 годах — актер и режиссер Государственного русского театра драмы имени Надежды Крупской.

Член Союза писателей Кыргызстана, Международного союза писателей «Новый Современник».

Умер 4 января 2015-го.

