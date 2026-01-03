В Бишкеке 3 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.
У кого намечается той
Фархат Мусабеков
Родился 3 января 1994 года. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).
Памятные даты
День рождения соломинки для коктейлей
3 января 1888 года американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал свое изобретение. Он получил в Вашингтонском патентном бюро документы на изобретение бумажной соломинки для питья коктейлей и прочих жидкостей.
А уже в 1890-м их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную.
Люди, которые меняли мир
Родился полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов
Родился 3 января 1924 года в Костроме. В 1937-м родители Мстислава Иванова переехали в Среднюю Азию.
20 августа 1942 года он призван в ряды Красной Армии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени, Славы III, II степеней и указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946-го — орденом Славы I степени за разгром вражеского заслона под селом Загорска Быстрица и захват в плен 69 гитлеровцев.
В годы Великой Отечественной войны Мстислав Иванов считался одним из храбрейших разведчиков.
В Кыргызстане он жил и трудился более 60 лет. После войны стал профессиональным геологом.
Единственный в республике полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов в составе делегации КР принимал участие в торжествах по случаю 60-летия Победы в Москве.
Умер 25 апреля 2014 года.
Родился заслуженный деятель науки КР Арапбай Марипов
Родился 3 января 1939 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Доктор физико-математических наук, академик Нью-Йоркской академии наук, член Международного оптического общества (SPIE).
Основным направлением научных исследований Арапбая Марипова являлась оптическая обработка изображений. Он предложил новый способ распознавания объектов путем расфокусировки их изображений.
Академик — автор более 70 опубликованных работ, в том числе одной монографии. Около 20 его статей за последние годы опубликовали в ведущих журналах США, Франции, Польши и других стран.
Умер 5 июня 2020 года.
Умер актер Орозбек Кутманалиев
Родился 10 мая 1932 года (по другим данным, 15 февраля 1933 года) в селе Шалта Чуйской области. Актер, акын-импровизатор.
Свою творческую деятельность начал актером в Республиканском театре кукол. В 1965-м перешел солистом в Киргосфилармонию имени Сатылганова. Позже стал режиссером радио в Госкомитете по телевидению и радиовещанию Киргизской ССР.
Орозбек Кутманалиев сыграл в таких картинах, как «Белый пароход», «Волчья яма», «Ранние журавли», «Эхо любви».
Умер 3 января 2005 года.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.