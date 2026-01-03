В Бишкеке 3 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.

У кого намечается той

Фархат Мусабеков

Родился 3 января 1994 года. Член национальной сборной КР по футболу (полузащитник).

Памятные даты

День рождения соломинки для коктейлей

3 января 1888 года американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал свое изобретение. Он получил в Вашингтонском патентном бюро документы на изобретение бумажной соломинки для питья коктейлей и прочих жидкостей.

А уже в 1890-м их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов

Фото iremember.ru. Мстислав Иванов

Родился 3 января 1924 года в Костроме. В 1937-м родители Мстислава Иванова переехали в Среднюю Азию.

20 августа 1942 года он призван в ряды Красной Армии. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны II степени, Славы III, II степеней и указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946-го — орденом Славы I степени за разгром вражеского заслона под селом Загорска Быстрица и захват в плен 69 гитлеровцев.

В годы Великой Отечественной войны Мстислав Иванов считался одним из храбрейших разведчиков.

В Кыргызстане он жил и трудился более 60 лет. После войны стал профессиональным геологом.

Единственный в республике полный кавалер ордена Славы Мстислав Иванов в составе делегации КР принимал участие в торжествах по случаю 60-летия Победы в Москве.

Умер 25 апреля 2014 года.

Родился заслуженный деятель науки КР Арапбай Марипов

Фото из интернета. Арапбай Марипов

Родился 3 января 1939 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Доктор физико-математических наук, академик Нью-Йоркской академии наук, член Международного оптического общества (SPIE).

Основным направлением научных исследований Арапбая Марипова являлась оптическая обработка изображений. Он предложил новый способ распознавания объектов путем расфокусировки их изображений.

Академик — автор более 70 опубликованных работ, в том числе одной монографии. Около 20 его статей за последние годы опубликовали в ведущих журналах США, Франции, Польши и других стран.

Умер 5 июня 2020 года.

Умер актер Орозбек Кутманалиев

Фото из интернета. Орозбек Кутманалиев в фильме «Ошибка»

Родился 10 мая 1932 года (по другим данным, 15 февраля 1933 года) в селе Шалта Чуйской области. Актер, акын-импровизатор.

Свою творческую деятельность начал актером в Республиканском театре кукол. В 1965-м перешел солистом в Киргосфилармонию имени Сатылганова. Позже стал режиссером радио в Госкомитете по телевидению и радиовещанию Киргизской ССР.

Орозбек Кутманалиев сыграл в таких картинах, как «Белый пароход», «Волчья яма», «Ранние журавли», «Эхо любви».

Умер 3 января 2005 года.

