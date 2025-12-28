19:23
Афиша Бишкека на неделю: новогодние сказки, стендап и цирковое шоу

13-31 декабря. Ярмарка «Северное сияние»

Вас ждут волшебные новогодние декорации и инсталляции, сказочные фотозоны, мастер-классы для детей, приемная Санта-Клауса с небольшими презентами; интерактивы с веселыми аниматорами; фуд-корт; шоу ростовых кукол, фокусников и ходулистов, марионеток и мимов; выступления бэнда, живая музыка и новогодние DJ-сеты.

ЦО «Кой-Таш», 14.00-22.00.

9 декабря — 5 января. Выставка «Очарование зимы»

Будет представлена коллекция работ известных художников Кыргызстана, передающих атмосферу и вдохновение зимнего сезона.

«Галерея М», 10.00-22.00.

29 декабря. Новогодний стендап-концерт

Мы собрали на одной сцене тех, кто умеет поднимать настроение даже в самый снежный вечер:
Мадина Байболова, Галым Калиакбаров, Зарина Байболова, Слава Клочков и Асхат Ибитанов — каждый со своими фирменными юмором и подачей!

Дворец спорта имени Кожомкула, 20.00.

29 декабря. Звездный огонек

В нем примут участие ансамбль комузистов «Азем» и детский хор «Тай-бөбөк».

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 19.00.

29 декабря. Rock Music Festival

Погрузись в разные миры перегруженных гитар. Выступят группы ЕБК — синт-гранж, Hellfire — трэш- метал, Mankurttt — инди-рок.

PUB «Перцы», 19.00.

29 декабря, 2 января. Цирковое шоу «В поисках Огненной Лошади»

В программе джигиты, лучшие акробаты на подкидных досках, воздушные гимнасты на полотнах и ремнях, бесстрашные канатоходцы, лучшие жонглеры, а также эксцентрики вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

29-30 декабря, 2 января. Шоу-спектакль «Мечты, меняющие мир. Новые истории»

Вас ждут еще больше экспериментов и невероятных спецэффектов, яркое лазерное шоу и опыты с электричеством.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 11.00, 15.00.

29-31 декабря. Новогодняя встреча с Дедом Морозом

Мы приглашаем вас на волшебную встречу с самым главным волшебником зимы — Дедом Морозом!

ТРЦ «ЦУМ», 16.00.

29, 30 декабря. Новогодние представления

Детей ждет большая игровая и интерактивная елка.

ДТЦ «Таш-Рабат», 17.00.

30 декабря. Спектакль «Летучий корабль»

Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи. Перед началом спектакля в фойе театра — веселое интерактивное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 14.00.

30 декабря, 2 января. Шоу-программы «Новогодние игрушки Деда Мороза» и «Үч мышык жана Стич»

После представления детей ждет сказка «Приключения Актана и Акылай под Новый год».

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 13.00.

19 декабря — 4 января. Ярмарка чудес

Праздничная атмосфера, подарки и новогоднее настроение ждут вас. 2 января в 19.15 начнется спектакль «Морозная головоломка с Эльфом и Олафом».

ТРЦ «Дордой-Плаза», 10.00-22.00.

1 января. Кинопремьеры

«Полчанки» (комедия). После громкой акции протеста дерзкие активистки «Эгемен айымдар» оказываются перед жестким выбором: месяц в тюрьме или месяц в армии. Их вызывающее заявление: «Мы тоже можем служить как парни!» взрывает информационное поле, и в высших кабинетах решают доказать им обратное.

«Мелодия их мечты» (мюзикл). Майк и Клер из Милуоки хотят большего от жизни: Клер не хочет быть простым парикмахером, а Майк желает развлекать людей. Они начинают выступать дуэтом с песнями Нила Даймонда. Постепенно пара обретает популярность и сближается, несмотря на серьезные испытания на их музыкальном пути.

«Чебурашка 2» (семейный). Уже год, как Чебурашка живет у Гены. Он начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. В надежде избежать очередной ссоры Чебурашка, а также Соня и Гриша тайно сбегают в горы, где их ждут захватывающие, но опасные приключения. Обнаружив пропажу, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой.

«Буратино» (семейный). Однажды к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет только одного — сына. Желание уже почти исполнилось, но полено оживает, из него появляется умный, веселый и деревянный мальчик. Папа Карло очень любит сына, но Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в длинное и полное приключений путешествие, чтобы доказать папе: он хороший и настоящий сын.

1-2 января. Концерт Бека Борбиева

Концерт народного артиста Кыргызской Республики Бека Борбиева — это яркое музыкальное событие, наполненное атмосферой праздника и душевного тепла.

Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00.

1-2 января. Спектакль «Йети возвращаются»

Вас ждет возвращение любимых персонажей — пушистых Йети в качестве ведущих супершоу, где каждый может стать артистом, и не только!

Кыргызский национальный театр «Манас», 14.00, 17.00.
