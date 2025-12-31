В Бишкеке 1 января прогнозируют дождь, ночью возможен снег. Температура воздуха днем ожидается +6 градусов.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Новым годом!

Эмиль Осконбаев

Родился 1 января 1964 года. Председатель Конституционного суда КР.

Памятные даты

Открыт Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева

Фото из интернета. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева

В 1935 году во Фрунзе открыт Национальный музей искусств имени Гапара Айтиева.

Основой музейной коллекции стали 72 произведения русских художников, поступившие из Государственной Третьяковской галереи и Наркомпроса РСФСР, лично отобранные основателем музея, основоположником кыргызской живописи Семеном Чуйковым. Фонды музея систематически пополняются работами художников Кыргызстана.

Сегодня музейное собрание насчитывает около 18 тысяч единиц хранения.

В Кыргызстане введены в оборот монеты

Фото из интернета. Монеты номиналом три сома

1 января 2008 года вошли в оборот первые монеты с момента обретения независимости.

В комплект входили монеты номиналом 5 сомов, 3 сома, 1 сом, а также 50 тыйынов, 10 тыйынов и 1 тыйын.

Состоялась премьера мультфильма «Ну, погоди!»

«Ну, погоди!» — культовый советский и российский мультсериал.

История этого мультфильма началась в 1969 году. Режиссер Геннадий Сокольский снял нулевую серию для мультжурнала «Веселая карусель», главная идея которой легла в основу знаменитого мультсериала «Ну, погоди!»

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Джаманкул Дженчураев

Фото foto.kg. Джаманкул Дженчураев

Родился в 1907 году в селе Талды-Булак Чуйской области.

В 1941-м приказом начальника войск Западного фронта НКВД капитану Джаманкулу Дженчураеву присвоено воинское звание майора за отвагу и мужество при обороне Москвы, а 19 декабря этого же года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевого задания и доблестное мужество он награжден орденом Боевого Красного Знамени. В 1941-м награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Выйдя в отставку, подполковник Джаманкул Дженчураев написал и издал более десяти книг, мемуаров и воспоминаний на русском и кыргызском языках: «По следам басмачей», «Фронтовые записки пограничника», «Из кууп», «Конец волчьей стаи», «Чалгынчылар», «Ыйык чектин сакчылары», «Следы в барханах» и другие, которые неоднократно переиздавались.

Умер 2 ноября 1990 года.

Родился режиссер Бекеш Абдылдаев

Фото из интернета. Бекеш Абдылдаев

Родился 1 января 1933 года в селе Тегирменти. Народный артист КР, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Творческую деятельность начал актером в Пржевальском областном драмтеатре. На киностудию пришел в 1959-м ассистентом режиссера художественных фильмов.

С 1962 по 1968 год как режиссер дубли­ровал на кыргызский язык 31 фильм. Дебютной лентой Бекеша Абдылдаева стал художественный фильм «Самая послушная», снятый в 1965-м.

Призвание нашел в документальном кино.

Снял более 50 киножурналов и киноочерков, короткометражных и полнометражных хроникально-документальных фильмов, среди которых «Размышление», «Сад», «Проспект», «Нарынские звезды», «Почта», «Дочь земли», «Дар», «Форум коммунистов Киргизии», «Признание» (1979).

Вел преподавательскую деятельность в Кыргызском государственном институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой.

Умер 15 января 2013 года.

Родился кыргызский политик Жумабек Ибраимов

Фото из интернета. Жумабек Ибраимов

Родился 1 января 1944 года в селе Джаны-Алыш Чуйской области.

Где бы ни трудился Жумабек Ибраимов, благодаря своим творческим способностям, трудолюбию, честности и исполнительности он вызывал уважение коллег. Его назначали на различные высокие посты. В 1988-м — первый заместитель заведующего отделом оргпартработы ЦК Компартии Киргизии. Затем второй секретарь Чуйского обкома партии, в 1990 году избран депутатом Верховного Совета СССР.

Во второй половине 1990-х дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша, работал заместителем председателя комитета по безопасности и обороне. Был мэром Бишкека.

Стал премьер-министром КР 25 декабря 1998 года.

Умер 4 апреля 1999-го.

