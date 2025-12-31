В Бишкеке 1 января прогнозируют дождь, ночью возможен снег. Температура воздуха днем ожидается +6 градусов.
Эмиль Осконбаев
Родился 1 января 1964 года. Председатель Конституционного суда КР.
Памятные даты
Открыт Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева
В 1935 году во Фрунзе открыт Национальный музей искусств имени Гапара Айтиева.
Основой музейной коллекции стали 72 произведения русских художников, поступившие из Государственной Третьяковской галереи и Наркомпроса РСФСР, лично отобранные основателем музея, основоположником кыргызской живописи Семеном Чуйковым. Фонды музея систематически пополняются работами художников Кыргызстана.
Сегодня музейное собрание насчитывает около 18 тысяч единиц хранения.
В Кыргызстане введены в оборот монеты
1 января 2008 года вошли в оборот первые монеты с момента обретения независимости.
В комплект входили монеты номиналом 5 сомов, 3 сома, 1 сом, а также 50 тыйынов, 10 тыйынов и 1 тыйын.
Состоялась премьера мультфильма «Ну, погоди!»
«Ну, погоди!» — культовый советский и российский мультсериал.
История этого мультфильма началась в 1969 году. Режиссер Геннадий Сокольский снял нулевую серию для мультжурнала «Веселая карусель», главная идея которой легла в основу знаменитого мультсериала «Ну, погоди!»
Люди, которые меняли мир
Родился писатель Джаманкул Дженчураев
Родился в 1907 году в селе Талды-Булак Чуйской области.
В 1941-м приказом начальника войск Западного фронта НКВД капитану Джаманкулу Дженчураеву присвоено воинское звание майора за отвагу и мужество при обороне Москвы, а 19 декабря этого же года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевого задания и доблестное мужество он награжден орденом Боевого Красного Знамени. В 1941-м награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Выйдя в отставку, подполковник Джаманкул Дженчураев написал и издал более десяти книг, мемуаров и воспоминаний на русском и кыргызском языках: «По следам басмачей», «Фронтовые записки пограничника», «Из кууп», «Конец волчьей стаи», «Чалгынчылар», «Ыйык чектин сакчылары», «Следы в барханах» и другие, которые неоднократно переиздавались.
Умер 2 ноября 1990 года.
Родился режиссер Бекеш Абдылдаев
Родился 1 января 1933 года в селе Тегирменти. Народный артист КР, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.
Творческую деятельность начал актером в Пржевальском областном драмтеатре. На киностудию пришел в 1959-м ассистентом режиссера художественных фильмов.
С 1962 по 1968 год как режиссер дублировал на кыргызский язык 31 фильм. Дебютной лентой Бекеша Абдылдаева стал художественный фильм «Самая послушная», снятый в 1965-м.
Призвание нашел в документальном кино.
Снял более 50 киножурналов и киноочерков, короткометражных и полнометражных хроникально-документальных фильмов, среди которых «Размышление», «Сад», «Проспект», «Нарынские звезды», «Почта», «Дочь земли», «Дар», «Форум коммунистов Киргизии», «Признание» (1979).
Вел преподавательскую деятельность в Кыргызском государственном институте искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой.
Умер 15 января 2013 года.
Родился кыргызский политик Жумабек Ибраимов
Родился 1 января 1944 года в селе Джаны-Алыш Чуйской области.
Где бы ни трудился Жумабек Ибраимов, благодаря своим творческим способностям, трудолюбию, честности и исполнительности он вызывал уважение коллег. Его назначали на различные высокие посты. В 1988-м — первый заместитель заведующего отделом оргпартработы ЦК Компартии Киргизии. Затем второй секретарь Чуйского обкома партии, в 1990 году избран депутатом Верховного Совета СССР.
Во второй половине 1990-х дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша, работал заместителем председателя комитета по безопасности и обороне. Был мэром Бишкека.
Стал премьер-министром КР 25 декабря 1998 года.
Умер 4 апреля 1999-го.
