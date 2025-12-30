Минстрой рассказал о том, какие крупные объекты реализовывал в 2025 году

2025-й стал эпохой крупных проектов в истории Кыргызстана, сообщает Минстрой.

В течение года ведомство реализовывало следующие крупные объекты:

— масштабные работы по реконструкции международного аэропорта «Манас»;

— строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта «Ош»;

— возведение курортного комплекса «Ала-Тоо Резорт» в Иссык-Кульской области;

— реализация детского развлекательно-игрового центра «Баластан» в Таласе;

— впервые проводятся масштабные реконструкционные работы в комплексе «Манас Ордо».

Также министерство предприняло ряд шагов по проведению реформ с целью оптимизации предоставления услуг гражданам и выполнения работ. В 2025 году в целях усиления государственного регулирования в сфере инженерных изысканий создан департамент инженерных изысканий.

Открыты филиалы государственного предприятия «Кыргызкурулуш» в Таласе и Ошской области, что расширило проектные и строительные услуги в регионах.

По республике началось строительство 16 административных зданий для управлений архитектуры, из которых пять уже введены в эксплуатацию.

В Ошской области открыт южный филиал Института сейсмостойкого строительства, а в Чолпон-Ате — филиал Сертификационного центра.

Кроме того, в целях устранения бюрократических барьеров упрощен порядок получения разрешительных документов, что полностью соответствует политике президента по дебюрократизации государственного управления.