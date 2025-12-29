17:25
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

Елка не из игрушек: Минстрой удивил кирпичным арт-объектом к Новому году

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики к Новому году решило отойти от классики и установило необычную елку из кирпичей прямо на одном из объектов.

Минстроя
Фото Минстроя
Праздничную конструкцию высотой 2 метра собрали из 800 кирпичей. В ведомстве пояснили, что такая елка стала символом профессии строителей — прочности, командной работы и креативного подхода даже в суровых производственных условиях.

Необычный арт-объект быстро привлек внимание в социальных сетях. Пользователи отмечают, что «елка строителей» выглядит брутально, но по-своему празднично и отлично отражает дух отрасли. 

В Минстрое подчеркнули, что строительная сфера — это не только бетон, техника и сроки, но и люди, способные создавать настроение и нестандартные решения. Ведомство также поздравило кыргызстанцев с наступающим Новым, 2026 годом, пожелав мира, благополучия и новых достижений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356508/
просмотров: 886
Версия для печати
Материалы по теме
Более 12 тысяч милиционеров будут обеспечивать порядок в новогоднюю ночь
Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Новогодние праздники. В ООН призывают минимизировать отходы
Как не встретить Новый год в больнице? Советы и рекомендации врачей
Новогоднее настроение в транспорте. Как водители Бишкека украшают автобусы
Миллион, подарки и автографы: визит Камчыбека Ташиева в интернат удивил детей
В Жогорку Кенеш внесен законопроект о тишине: Новый год выведут из-под запрета
Мэрия Бишкека подарила детям с инвалидностью новогоднюю сказку
Не поняли искусства. В казахском Степногорске власти убрали снежные скульптуры
Как провести Новый год, чтобы не стать пациентами травматологов — РЦУЗ
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Киевскую в&nbsp;Бишкеке сделают пешеходной: по&nbsp;улице запустят электробусы и&nbsp;трамвай Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Генерал Чотбаев об&nbsp;Афганистане, цене слова и&nbsp;борьбе с&nbsp;лжеветеранами Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами
Бизнес
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
KFC рядом с&nbsp;теми, кому особенно важна поддержка KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка
Своевременная передача показаний счетчика газа&nbsp;&mdash; обязанность потребителей Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
Зимние каникулы&nbsp;&mdash; 2026: оставайтесь онлайн с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;О! Зимние каникулы — 2026: оставайтесь онлайн с выгодным роумингом от О!
29 декабря, понедельник
17:15
ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов бесполезного контента ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов б...
16:56
Стоимость серебра впервые превысила $81 за тройскую унцию
16:55
Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
16:49
Кыргызстан и Таиланд вводят безвизовый режим для дипломатических работников
16:43
KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка