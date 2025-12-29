Елка не из игрушек: Минстрой удивил кирпичным арт-объектом к Новому году

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики к Новому году решило отойти от классики и установило необычную елку из кирпичей прямо на одном из объектов.

Фото Минстроя

Праздничную конструкцию высотой 2 метра собрали из 800 кирпичей. В ведомстве пояснили, что такая елка стала символом профессии строителей — прочности, командной работы и креативного подхода даже в суровых производственных условиях.

Необычный арт-объект быстро привлек внимание в социальных сетях. Пользователи отмечают, что «елка строителей» выглядит брутально, но по-своему празднично и отлично отражает дух отрасли.

В Минстрое подчеркнули, что строительная сфера — это не только бетон, техника и сроки, но и люди, способные создавать настроение и нестандартные решения. Ведомство также поздравило кыргызстанцев с наступающим Новым, 2026 годом, пожелав мира, благополучия и новых достижений.

