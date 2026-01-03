Возвращение «Ночного администратора» и новые триллеры: сериалы следующей недели

На первой полной неделе января 2026 года (5 — 11 января) стриминговые платформы и телеканалы представят продолжения популярных криминальных драм и триллеров. В центре внимания — возвращение Тома Хиддлстона в новом сезоне «Ночного администратора», финал антикоррупционных расследований в «Сен-Пьере» и расширение аниме-вселенных.
Во второй части история главного героя получает новое развитие. Джонатан Пайн (Том Хиддлстон) теперь скрывается под именем Алекс Гудвин и работает как рядовой сотрудник MI6 в маленьком отделе наблюдения в Лондоне. Его жизнь наконец стала спокойной и лишенной лишнего шума — до тех пор, пока на его пути снова не появляется призрак прошлого.
Ведущая новостей Анна узнает об убийстве в своем родном тихом городке Далонег и решает сама провести расследование. Однако ее попытки докопаться до правды вызывают недоверие со стороны детектива Джека Харпера, который относится к ее вмешательству с большим подозрением.
Многосерийная криминальная драма, повествующая о сорокалетнем мужчине по имени Джон Нолан, который серьезно пересматривает свое отношение к жизни и окружающему миру после тяжелого развода и жуткого инцидента, произошедшего с ним в отделении банка. В частности, герой буквально оказался в шаге от гибели после нападения группы бандитов. В итоге Нолан решает закрыть строительный бизнес и переехать в Лос-Анджелес, чтобы устроиться на работу в местное отделение полиции. Так, Джон становится самым возрастным «новичком» в рядах правоохранителей Лос-Анджелеса. Новая работа учит его по-другому относиться к стрессу, подвергая постоянному смертельному риску.
Разоблачив коррупцию, полицейский из Ньюфаундленда оказывается сосланным на французские острова, где вместе со своим помощником раскрывает загадочные преступления за фасадом идиллической местности.
В центре событий оказывается специальный агент по имени Уилл Трент. У него была весьма непростая судьба. Биологические родители оставили Уилла в младенческом возрасте. Герой пережил непростое детство в переполненной системе приемных семейств Атланты. Уилл вырос и принял решение посвятить свою жизнь тому, чтобы никто не испытал тех же тягот и лишений. Он отправился служить в правоохранительные органы и быстро добился самого высокого уровня раскрываемости.
Рассказывает о Гезекия и Алеке, двух лучших друзьях с Ямайки, которые оказываются в бурлящем и жестоком котле восточного Лондона после промышленной революции. Погруженные в криминальный мир процветающей боксерской сцены, Гезекия знакомится с Мэри Карр, лидером печально известной лондонской женской банды «Сорок слоних», и вместе они борются за выживание на улицах. По мере того, как Гезекия оттачивает свои новые навыки, он сталкивается с Шугаром Гудсоном, опытным и опасным боксером, которого играет Стивен Грэм. Их соперничество быстро выходит за пределы ринга.
Повседневная жизнь медицинских работников одной из больниц Питтсбурга, когда они преодолевают личные кризисы, политику на рабочем месте и эмоциональную нагрузку, связанную с лечением тяжелобольных пациентов, показывает стойкость, необходимую в их благородном призвании. Сюжет продолжит события первого сезона, но спустя 10 месяцев. События развернутся 4 июля, когда граждане США отмечают День независимости.
Действие сюжета разворачивается вокруг выпускников престижных образовательных учреждений, которые устраивают настоящую борьбу за вакансию в инвестиционном банке Лондона. Каждый из героев оказывается под влиянием корпоративной культуры, которая несет в себе разврат, предательство и употребление запрещенных веществ. Со временем они просто забывают о каких-либо социальных нормах внутри своей корпорации.
Робкий студент колледжа с забытой мечтой о героизме обретает новую цель, когда таинственный мститель вербует его и молодую исполнительницу для борьбы с преступностью в мире, где суперспособности — обычное дело, а настоящие герои — редкость.
Репортеры Мерил Страйф и Роберто Де Ниро прибывают на планету Ничья земля, чтобы найти знаменитого преступника Вэша по прозвищу Ураган. Обнаружив цель неподалеку от полузаброшенного городка, Мерил и Роберто сильно удивляются, ведь пассивный и беззаботный пацифист Вэш больше похож на бродягу, чем на легендарного бандита. Но когда в город прибывают охотники за головами, чтобы получить за голову Вэша огромную награду, репортеры осознают, что первое впечатление о парне было обманчивым.
События разворачиваются во времена правления династии Токугава. Один из самых талантливых нинздя и знаменитый киллер оказывается в плену. Скоро он выясняет, что у него есть уникальная возможность избежать смерти. Для этого он должен отправиться на таинственный остров, о котором ходит немало мифов и легенд. Главный герой собирается отыскать там эликсир бессмертия, чтобы удовлетворить запрос сегуна и быть помилованным. С этого острова еще никто не возвращался живым.
