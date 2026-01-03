12:07
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Возвращение «Ночного администратора» и новые триллеры: сериалы следующей недели

Фото из интернета. Том Хиддлстон в роли «ночного администратора» из одноименного сериала

На первой полной неделе января 2026 года (5 — 11 января) стриминговые платформы и телеканалы представят продолжения популярных криминальных драм и триллеров. В центре внимания — возвращение Тома Хиддлстона в новом сезоне «Ночного администратора», финал антикоррупционных расследований в «Сен-Пьере» и расширение аниме-вселенных.

1
«Ночной администратор», триллер, второй сезон (11 января)

Во второй части история главного героя получает новое развитие. Джонатан Пайн (Том Хиддлстон) теперь скрывается под именем Алекс Гудвин и работает как рядовой сотрудник MI6 в маленьком отделе наблюдения в Лондоне. Его жизнь наконец стала спокойной и лишенной лишнего шума — до тех пор, пока на его пути снова не появляется призрак прошлого.

2
«Его и ее», триллер, премьера (8 января)

Ведущая новостей Анна узнает об убийстве в своем родном тихом городке Далонег и решает сама провести расследование. Однако ее попытки докопаться до правды вызывают недоверие со стороны детектива Джека Харпера, который относится к ее вмешательству с большим подозрением.

3
«Новичок», криминал, восьмой сезон (6 января)

Многосерийная криминальная драма, повествующая о сорокалетнем мужчине по имени Джон Нолан, который серьезно пересматривает свое отношение к жизни и окружающему миру после тяжелого развода и жуткого инцидента, произошедшего с ним в отделении банка. В частности, герой буквально оказался в шаге от гибели после нападения группы бандитов. В итоге Нолан решает закрыть строительный бизнес и переехать в Лос-Анджелес, чтобы устроиться на работу в местное отделение полиции. Так, Джон становится самым возрастным «новичком» в рядах правоохранителей Лос-Анджелеса. Новая работа учит его по-другому относиться к стрессу, подвергая постоянному смертельному риску.

4
«Сен-Пьер», криминал, второй сезон (5 января)

Разоблачив коррупцию, полицейский из Ньюфаундленда оказывается сосланным на французские острова, где вместе со своим помощником раскрывает загадочные преступления за фасадом идиллической местности.

5
«Уилл Трент», криминал четвертый сезон (6 января)

В центре событий оказывается специальный агент по имени Уилл Трент. У него была весьма непростая судьба. Биологические родители оставили Уилла в младенческом возрасте. Герой пережил непростое детство в переполненной системе приемных семейств Атланты. Уилл вырос и принял решение посвятить свою жизнь тому, чтобы никто не испытал тех же тягот и лишений. Он отправился служить в правоохранительные органы и быстро добился самого высокого уровня раскрываемости.

6
«Тысяча ударов», историческая драма, второй сезон (9 января) 

Рассказывает о Гезекия и Алеке, двух лучших друзьях с Ямайки, которые оказываются в бурлящем и жестоком котле восточного Лондона после промышленной революции. Погруженные в криминальный мир процветающей боксерской сцены, Гезекия знакомится с Мэри Карр, лидером печально известной лондонской женской банды «Сорок слоних», и вместе они борются за выживание на улицах. По мере того, как Гезекия оттачивает свои новые навыки, он сталкивается с Шугаром Гудсоном, опытным и опасным боксером, которого играет Стивен Грэм. Их соперничество быстро выходит за пределы ринга.

7
«Питт», драма, второй сезон (8 января) 

Повседневная жизнь медицинских работников одной из больниц Питтсбурга, когда они преодолевают личные кризисы, политику на рабочем месте и эмоциональную нагрузку, связанную с лечением тяжелобольных пациентов, показывает стойкость, необходимую в их благородном призвании. Сюжет продолжит события первого сезона, но спустя 10 месяцев. События развернутся 4 июля, когда граждане США отмечают День независимости.

8
«Индустрия», драма, четвертый сезон (11 января) 

Действие сюжета разворачивается вокруг выпускников престижных образовательных учреждений, которые устраивают настоящую борьбу за вакансию в инвестиционном банке Лондона. Каждый из героев оказывается под влиянием корпоративной культуры, которая несет в себе разврат, предательство и употребление запрещенных веществ. Со временем они просто забывают о каких-либо социальных нормах внутри своей корпорации.

9
«Моя геройская академия: Вне закона», аниме, второй сезон (5 января) 

Робкий студент колледжа с забытой мечтой о героизме обретает новую цель, когда таинственный мститель вербует его и молодую исполнительницу для борьбы с преступностью в мире, где суперспособности — обычное дело, а настоящие герои — редкость.

10
«Триган: Ураган», аниме, второй сезон (11 января) 

Репортеры Мерил Страйф и Роберто Де Ниро прибывают на планету Ничья земля, чтобы найти знаменитого преступника Вэша по прозвищу Ураган. Обнаружив цель неподалеку от полузаброшенного городка, Мерил и Роберто сильно удивляются, ведь пассивный и беззаботный пацифист Вэш больше похож на бродягу, чем на легендарного бандита. Но когда в город прибывают охотники за головами, чтобы получить за голову Вэша огромную награду, репортеры осознают, что первое впечатление о парне было обманчивым.

11
«Адский рай», аниме, третий сезон (11 января) 

События разворачиваются во времена правления династии Токугава. Один из самых талантливых нинздя и знаменитый киллер оказывается в плену. Скоро он выясняет, что у него есть уникальная возможность избежать смерти. Для этого он должен отправиться на таинственный остров, о котором ходит немало мифов и легенд. Главный герой собирается отыскать там эликсир бессмертия, чтобы удовлетворить запрос сегуна и быть помилованным. С этого острова еще никто не возвращался живым.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (29 декабря — 4 января), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356413/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
«Өрт кечкен сөйкө». В Бишкеке прошла премьера военного сериала
Что посмотреть на праздниках: девять сериалов начала 2026 года
В Бишкеке состоится премьера первого военно-исторического телесериала
Взломанный разум, мафия и ведьмы: главные новинки сериалов следующей недели
В Москве открыли памятник создателям сериала «Семнадцать мгновений весны»
Amazon выпустил трейлер фильма «Мелания» о жене Дональда Трампа
Продолжение «Фоллаута», начало «Амадея»: премьеры сериалов на следующей неделе
Сериалы о богах, Марселе и Роуэне Аткинсоне. Что посмотреть на следующей неделе
Мафия на границе, война двух миров и вестерн. Премьеры сериалов в декабре
HBO готовит сиквелы «Игры престолов»
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Какими в&nbsp;Бишкеке будут первые дни 2026&nbsp;года. Прогноз погоды на&nbsp;1-4 января Какими в Бишкеке будут первые дни 2026 года. Прогноз погоды на 1-4 января
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
В&nbsp;Астане установили необычную новогоднюю елку&nbsp;&mdash; вязаную В Астане установили необычную новогоднюю елку — вязаную
Бизнес
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
3 января, суббота
12:00
Возвращение «Ночного администратора» и новые триллеры: сериалы следующей недели Возвращение «Ночного администратора» и новые триллеры:...
11:45
За драку в общественном месте задержаны четыре девушки
11:20
На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 28 декабря — 2 января
10:49
Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии