Премьеры сериалов: семейные драмы, корейский хоррор и возвращение в Хоукинс

На следующей неделе (20 — 26 апреля) на стриминговых платформах дебютируют сразу несколько амбициозных проектов: от масштабной саги о жизни двух братьев и южнокорейского хоррора нового поколения до долгожданного анимационного расширения вселенной «Очень странных дел».

1 «Получеловек», драма, премьера (24 апреля)

Когда на свадьбе брата Нила появляется его брат Рубен, это приводит к взрыву насилия, который переносит нас в прошлое их жизни. Этот амбициозный сериал, охватывающий почти сорок лет, с 1980-х годов до наших дней, расскажет о разных этапах отношений братьев, от их встречи в подростковом возрасте до разрыва во взрослой жизни — со всеми хорошими, плохими, ужасными, смешными, злыми и сложными моментами на этом пути.

2 «Отреченная», драма, премьера (21 апреля)

Жизнь Рози в патриархальной коммуне расписана по минутам и подчинена воле наставников. Ее муж Адам — ревностный последователь, и семья кажется образцовой. Но появление рядом с поселением сбежавшего заключенного Сэма нарушает равновесие. Общаясь с ним, Рози впервые задумывается о природе власти в общине и замечает лицемерие ее лидеров. Муж вместо поддержки оказывает на нее давление, требуя покорности. Теперь, чтобы разобраться в себе и спасти дочь от той же участи, Рози приходится действовать тайно. Ее стремление к истине оборачивается смертельно опасным конфликтом, где на кону стоит не только ее благополучие, но и жизнь.

3 «Если бы желания могли убивать», ужасы, премьера (24 апреля)

Группа старшеклассников скачивает мистическое мобильное приложение «Гириго», которое обещает исполнить их самые заветные желания. Однако вскоре выясняется, что за каждую просьбу назначается смертельная цена — запускается таймер, ведущий к гибели. Подростки отчаянно пытаются спасти свои жизни. Сериал стал первым южнокорейским проектом сервиса Netflix, специально созданным в новом жанре «подросткового хоррора», объединяющем напряженную мистику и подростковую драму.

4 «Самый ценный игрок», комедия, второй сезон (23 апреля)

5 «Очень странные дела: Истории из 85-го», мультфильм, премьера (23 апреля)

Анимационный спин-офф «Очень странных дел». Действие сюжета развернется между вторым и третьим сезонами оригинального сериала.

