Премьеры сериалов: семейные драмы, корейский хоррор и возвращение в Хоукинс

На следующей неделе (20 — 26 апреля) на стриминговых платформах дебютируют сразу несколько амбициозных проектов: от масштабной саги о жизни двух братьев и южнокорейского хоррора нового поколения до долгожданного анимационного расширения вселенной «Очень странных дел».
Когда на свадьбе брата Нила появляется его брат Рубен, это приводит к взрыву насилия, который переносит нас в прошлое их жизни. Этот амбициозный сериал, охватывающий почти сорок лет, с 1980-х годов до наших дней, расскажет о разных этапах отношений братьев, от их встречи в подростковом возрасте до разрыва во взрослой жизни — со всеми хорошими, плохими, ужасными, смешными, злыми и сложными моментами на этом пути.
Жизнь Рози в патриархальной коммуне расписана по минутам и подчинена воле наставников. Ее муж Адам — ревностный последователь, и семья кажется образцовой. Но появление рядом с поселением сбежавшего заключенного Сэма нарушает равновесие. Общаясь с ним, Рози впервые задумывается о природе власти в общине и замечает лицемерие ее лидеров. Муж вместо поддержки оказывает на нее давление, требуя покорности. Теперь, чтобы разобраться в себе и спасти дочь от той же участи, Рози приходится действовать тайно. Ее стремление к истине оборачивается смертельно опасным конфликтом, где на кону стоит не только ее благополучие, но и жизнь.
Группа старшеклассников скачивает мистическое мобильное приложение «Гириго», которое обещает исполнить их самые заветные желания. Однако вскоре выясняется, что за каждую просьбу назначается смертельная цена — запускается таймер, ведущий к гибели. Подростки отчаянно пытаются спасти свои жизни. Сериал стал первым южнокорейским проектом сервиса Netflix, специально созданным в новом жанре «подросткового хоррора», объединяющем напряженную мистику и подростковую драму.
Анимационный спин-офф «Очень странных дел». Действие сюжета развернется между вторым и третьим сезонами оригинального сериала.
