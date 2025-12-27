Что посмотреть на праздниках: девять сериалов начала 2026 года

Новогодние каникулы в 2026 году обещают быть насыщенными: зрителей ждут сразу девять заметных релизов сериалов. В расписании соседствуют британские детективы, супергеройская фантастика, психологические триллеры и комедии. Рассказываем, какие истории скрасят праздничную неделю, с 29 декабря по 4 января.

1 «Суперген», фантастика, второй сезон (1 января) «Суперген», фантастика, второй сезон (1 января)

Идеальная жизнь курьера Майкла Ласаки летит к чертям, когда он узнает, что его невеста скоро умрет. Единственный шанс спасти любимую — найти еще четверых таких же, как Майкл, внезапно одаренных сверхсилами, жителей Южного Лондона. Задача не из легких, ведь у новоявленных героев свои планы. Во втором сезоне смерть невесты превращает Майкла в одержимого мстителя. Путешествия во времени не смогли ее спасти, а значит, пора навестить в будущем тех, кто дергает за ниточки. Собрав команду сверхлюдей, он готовится дать бой тайной организации во главе с Викторией.

2 «Убегай», триллер, премьера (1 января)

Еще недавно у Саймона была прекрасная жизнь: заботливая супруга, прекрасные дети, хорошая должность, уютный дом. Но затем его старшая дочь Пейдж убежала из дома, и жизнь главного героя начала рушиться. Спустя время Саймон нашел дочь уязвимой и подсевшей на наркотики в городском парке. У него появился шанс вернуть свою маленькую девочку домой. Но оказывается, что все не так просто. Желание спасти дочь перенесет героя в опасный мир, который таит в себе много ужасающих секретов.

3 «Чисто английские убийства», детектив, 22-й сезон (29 декабря)

Чисто английский сериал по чисто английским романам Кэролайн Грэхэм. Чопорные островитяне по-прежнему совершают самые изощренные преступления. За ними с самым обстоятельным и почтительным видом следуют элегантные сыщики. А фоном для этих сдержанных страстей остаются зеленые лужайки и тенистые аллеи, сумрачные кабинеты и холодные спальни. Почти все действие происходит в деревнях небольшого, образцово безмятежного графства Мидсомер. Иной раз на этом пасторальном фоне случается такое, чего и в столицах не видели. А службу, которая опасна и трудна, деревенские полицейские не выбирают.

4 «Дорогая жизнь», драма, премьера (1 января)

Сломленная Лилиан находит жутковатое утешение, выслеживая реципиентов органов жениха. Скорбь мутирует в сталкинг, когда героиня вторгается в дома незнакомцев, хранящих частичку Эша, и запускает цепную реакцию из трогательных, но гомерически нелепых событий.

5 «Когда зовет сердце», мелодрама, 14-й сезон (4 января)

Это экранизация исторического бестселлера Джанетт Оук о жизни в отдаленных канадских провинциях. Школьная учительница Элизабет Тэтчер переезжает из столицы в маленький угледобывающий городок, где ей предстоит жить и работать в ближайшие несколько лет. Героиня знакомится с новыми соседями и удивляется, насколько тяжела их судьба. Ее новая подруга Эбигейл Стэнтон, недавно потерявшая в шахте мужа, вынуждена сама идти на добычу угля, чтобы не лишиться дома.

6 «Карта желаний», комедия, премьера (1 января)

Это история о сложности создания социальных связей. В центре событий оказывается 30-летняя девушка Олеся, которой никак не удается отыскать свое место в обществе. Она конфликтует с окружающими. Но когда тайные мечты девушки начинают воплощаться в жизнь, ей удается изменить отношения с родными людьми. Порой проблема кроется в нас самих, а чтобы наладить доверительный контакт с близким окружением, стоит разобраться со своими внутренними конфликтами.

7 «Жека Рассел», комедийная фантастика, премьера (1 января)

Робкий Женя грезит об Алисе, но ведьма запирает его в теле пса. Он счастлив быть рядом, пока не наступает опасное полнолуние. Чтобы спасти девушку от гибели, герою придется срочно искать способ сбросить шкуру терьера и вернуть человеческий облик.

8 «Ландыши. Вторая весна», драма, второй сезон (1 января) «Ландыши. Вторая весна», драма, второй сезон (1 января)

Катя — богатая наследница, ни в чем не знавшая отказа и выросшая в Лондоне, а Леша — самый простой парень из обычной семьи, который про этот город только слышал. У Кати есть свои секреты: до достижения совершеннолетия ей нужно спрятаться от людей, ранее работавших на ее отца, поэтому она едет в Ярославль, где встречает Лешу. Добрый парень очень хочет помочь девушке. Ребята даже поженятся в этот же день, чтобы Катя смогла жить в военном гарнизоне с Лешей. Но смогут ли такие разные молодые люди по-настоящему понять друг друга?

9 «MF Призрак», аниме, третий сезон (2 января) «MF Призрак», аниме, третий сезон (2 января)

Действие происходит в 20-е годы XXI столетия, когда большинство машин во всем мире уже оснащено системой автопилота. Это изобретение позволило значительно уменьшить риск аварийных ситуаций на дорогах. Успех инновации «без водителя» привел к тому, что автомобили с двигателем внутреннего сгорания перестали производить, на дорогах остались лишь авто с гибридными и электрическими двигателями. В связи с этим особой популярностью стали пользоваться японские спортивные автогонки MFG.

