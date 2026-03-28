От наркоторговцев до комедии о похудении: что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (30 марта — 5 апреля) зрителей ждет насыщенная палитра жанров: от мрачных психологических детективов в декорациях провинциальных городков до ироничных комедий о работе над собой.

В центре сюжетов новой недели окажутся герои, готовые на все ради правды и мести — будь то адвокат, внедрившаяся в наркокартель, или учительница, которая пытается восстановить свою репутацию после ложных обвинений.

1 «Отпечатки», детектив, премьера (1 апреля)

Тихий городок Заречный потрясает серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис. Один из следов приводит напарников к местному детскому дому. Но чем ближе они подбираются к убийце, тем сильнее им пытаются помешать. Кто-то готов на все, чтобы страшная тайна навсегда осталась в прошлом.

2 «Кланы Галисии», боевик, второй сезон (3 апреля)

В центре событий оказывается женщина-юрист, которая давно занимается адвокатской практикой. Однажды ей приходится столкнуться с делом, которое напрямую касается ее собственной жизни. Главная героиня узнает о подробностях жизни отца, который стал жертвой убийства. Оказывается, много лет он вел двойную жизнь. Чтобы разобраться в причинах его насильственной гибели, женщина проникает в галисийский наркокартель и вступает в связь с лидером организации. Она готовит план мести.

3 «Учитель», драма, третий сезон (30 марта)

Это история об учительнице, которая работает в государственной школе. Ее жизнь резко меняется после того, как ее обвиняют в сексуальной связи в состоянии алкогольного опьянения с одним из учеников. Героиня не может вспомнить ничего о событиях той ночи. Она собирается провести собственное расследование, чтобы выяснить, что случилось на самом деле, и восстановить свою репутацию.

4 «Большой человек», комедия, премьера (30 марта)

Главный герой сериала — Матвей, добродушный айтишник, безнадежно влюбленный в красотку Свету. Отношения могли бы сложиться, но между молодыми людьми встают лишние килограммы Матвея. Света видит в парне с лишним весом только друга. Матвей понимает, что его любовь останется безнадежной, если он не скинет несколько десятков килограммов. В спортзале Матвей встречает жесткого тренера — Юлю. Сложная жизненная ситуация вынуждает ее принять предложение Матвея, и стать для него не только тренером, но и силой воли, надзирателем, а потом и лучшим другом.

5 «Дорохэдоро», аниме, второй сезон (1 апреля)

Во втором сезоне продолжается история, которая разворачивается в мире под названием Дыра. Туда часто приходят существа, обладающие сверхъестественными способностями, из параллельного мира. Они испытывают на несчастных людях свои способности. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией в придачу. В финале предыдущего сезона Никайдо становится известно, почему Эну нужен колдун, который способен управлять временем. Кайман маскируется под супругу Танбы, чтобы спасти ее. Кайман пытается убедить Никайдо вернуться.

