Умерла российская актриса Вера Алентова

В возрасте 83 лет умерла российская актриса театра и кино, народная артистка Вера Алентова. Об этом сообщил РБК.

Актриса наиболее известна по главной роли в фильме «Москва слезам не верит», снятом ее мужем Владимиром Меньшовым и вышедшем на экраны в 1979 году. Картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Алентова прожила в браке с Владимиром Меньшовым более 50 лет, вплоть до смерти режиссера в 2021 году. У них есть дочь — Юлия Меньшова, известная российская телеведущая и актриса.

Отмечается, что днем 25 декабря Вера Алентова была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, во время церемонии ей стало плохо и ее забрали врачи скорой помощи.