Всемирный банк представил Страновой доклад о климате и развитии Кыргызской Республики, где подробно оценил климатические риски, их влияние на экономику и возможные сценарии развития до 2050 года. Документ фиксирует: климатические изменения уже влияют на ключевые отрасли страны — сельское хозяйство, энергетику, транспорт и инфраструктуру, и в ближайшие десятилетия давление усилится.

Фото из интернета. Климат грозит Кыргызстану наводнениями, убытками и ростом бедности к 2050 году

Экономический ущерб окажется ощутимым, но не критическим

При этом аналитики подчеркивают: Кыргызстан может сократить потенциальный ущерб при условии своевременных реформ, инвестиций в адаптацию и грамотного планирования в водном хозяйстве, энергетике и городском развитии.

По оценкам специалистов Всемирного банка, к 2040 году экономика нашей республики будет недополучать 2-3 процента ВВП по сравнению со сценарием отсутствия климатических изменений. К 2050-му отклонение увеличится до 2-4 процентов. Наиболее заметные потери прогнозируют в сельском хозяйстве и инфраструктуре.

Авторы доклада предупреждают: повышение температуры и рост климатической нестабильности приведут к дефициту воды для орошения.

Потребности сельского хозяйства возрастут, однако предложение воды — нет. До 24 процентов спроса на орошение рискует остаться неудовлетворенным уже к середине века. Урожайность может снизиться на 5-10 процентов, а ежегодная потеря доходов в секторе достигнет тех же 5-10 процентов.

Отдельным вызовом станет деградация земель. По данным доклада, на пастбищах потери почвы могут увеличиться на 8 процентов, на пахотных землях — на 11 процентов. Это создаст риск для всей продовольственной безопасности страны.

Наводнения и оползни угрожают городам и инфраструктуре

Карта рисков, представленная исследователями, показывает сочетание двух факторов — уровня бедности и угрозы наводнений. Особо выделяется Талас: 64 процента населения живут в зоне высокой паводковой опасности, 23 процента — в зоне риска оползней. Схожие угрозы в Кочкорском и Тогуз-Тороуском районах.

Фото ВБ. Карта рисков

Инфраструктура окажется под серьезным давлением: интенсивные осадки увеличат затраты на ремонт дорог более чем на $100 миллионов в 2025-2050 годах. До 60 процентов мостов могут подвергнуться экстремальным повреждениям при редких, но сильных климатических событиях.

В докладе отмечено, что риск оползней будет расти во всех областях, особенно в Таласской, Джалал-Абадской и Чуйской. Это затронет и критически важные объекты энергетики, включая будущую Камбаратинскую ГЭС-1.

Энергетика окажется в числе отраслей, где климат принесет и выгоды, и издержки

Изменение климата увеличит годовой сток воды в реках Нарын, Талас и Чу (от 5 до 9 процентов), что в перспективе может поднять выработку гидроэлектроэнергии на 11 процентов. Но параллельно усилится заиление водохранилищ, и без природных решений (таких как лесовосстановление) потери эффективности станут значительными.

Фото из интернета. Токтогульская ГЭС

Отдельно подчеркивается: энергоемкость экономики Кыргызстана остается высокой. При этом сокращение угольной отрасли в жилищном секторе прогнозируется в силу экономических причин: топливо будет становиться дороже и нерентабельнее.

Бедность и занятость: уязвимыми станут сельские районы

По расчетам экспертов, климатические изменения окажут умеренное воздействие на уровень бедности: в сценарии быстрого роста он увеличится на 1,8-2,2 процента к 2030-2040 годам. К 2040-му дополнительно 170 тысяч человек могут оказаться за чертой бедности.

Трудовые рынки также претерпят сдвиг. Потери рабочих мест прогнозируют в сельском хозяйстве, сфере услуг и строительстве, но их часть создадут в других секторах. Особенно уязвимыми окажутся домохозяйства из числа 20 процентов самых бедных — большинство из них зависит от натурального хозяйства.

Для адаптации потребуется менее 0,2 процента ВВП в год

По расчетам Всемирного банка, инвестиции в адаптацию к климатическим изменениям составят $1 миллиард до 2050 года — показатель, который авторы называют «умеренным». Основные направления включают:

управление водными ресурсами и орошением;

устойчивое землепользование;

укрепление дорожной и мостовой инфраструктуры;

повышение готовности к ЧС;

природные решения для предотвращения заиления рек и оползней.

До 60 процентов потенциального ущерба в дорожной отрасли можно предотвратить грамотным планированием и своевременными инвестициями.

Углеродная нейтральность к 2050 году потребует $10 миллиардов

Доклад оценивает стоимость сценария низкоуглеродного развития. Кыргызстану потребуется около $10 миллиардов дополнительных инвестиций — в основном в энергетику, транспорт и энергоэффективность зданий.

При этом прогнозируются сопутствующие выгоды:

$3,5 миллиарда доходов от экспорта электроэнергии;

сокращение импорта нефтепродуктов на $3 миллиарда;

создание новых рабочих мест, включая рост спроса на квалифицированные технические кадры.

Авторы подчеркивают: без перехода к энергоэффективности и цифровизации страна рискует столкнуться с ростом затрат и снижением конкурентоспособности.