15:24
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Общество

Климат грозит Кыргызстану наводнениями, убытками и ростом бедности к 2050 году

Всемирный банк представил Страновой доклад о климате и развитии Кыргызской Республики, где подробно оценил климатические риски, их влияние на экономику и возможные сценарии развития до 2050 года. Документ фиксирует: климатические изменения уже влияют на ключевые отрасли страны — сельское хозяйство, энергетику, транспорт и инфраструктуру, и в ближайшие десятилетия давление усилится.

из интернета
Фото из интернета. Климат грозит Кыргызстану наводнениями, убытками и ростом бедности к 2050 году
При этом аналитики подчеркивают: Кыргызстан может сократить потенциальный ущерб при условии своевременных реформ, инвестиций в адаптацию и грамотного планирования в водном хозяйстве, энергетике и городском развитии.

Экономический ущерб окажется ощутимым, но не критическим

По оценкам специалистов Всемирного банка, к 2040 году экономика нашей республики будет недополучать 2-3 процента ВВП по сравнению со сценарием отсутствия климатических изменений. К 2050-му отклонение увеличится до 2-4 процентов. Наиболее заметные потери прогнозируют в сельском хозяйстве и инфраструктуре.

Авторы доклада предупреждают: повышение температуры и рост климатической нестабильности приведут к дефициту воды для орошения.

Потребности сельского хозяйства возрастут, однако предложение воды — нет. До 24 процентов спроса на орошение рискует остаться неудовлетворенным уже к середине века. Урожайность может снизиться на 5-10 процентов, а ежегодная потеря доходов в секторе достигнет тех же 5-10 процентов.

Отдельным вызовом станет деградация земель. По данным доклада, на пастбищах потери почвы могут увеличиться на 8 процентов, на пахотных землях — на 11 процентов. Это создаст риск для всей продовольственной безопасности страны.

Наводнения и оползни угрожают городам и инфраструктуре

Карта рисков, представленная исследователями, показывает сочетание двух факторов — уровня бедности и угрозы наводнений. Особо выделяется Талас: 64 процента населения живут в зоне высокой паводковой опасности, 23 процента — в зоне риска оползней. Схожие угрозы в Кочкорском и Тогуз-Тороуском районах.

ВБ
Фото ВБ. Карта рисков

Инфраструктура окажется под серьезным давлением: интенсивные осадки увеличат затраты на ремонт дорог более чем на $100 миллионов в 2025-2050 годах. До 60 процентов мостов могут подвергнуться экстремальным повреждениям при редких, но сильных климатических событиях.

В докладе отмечено, что риск оползней будет расти во всех областях, особенно в Таласской, Джалал-Абадской и Чуйской. Это затронет и критически важные объекты энергетики, включая будущую Камбаратинскую ГЭС-1.

Энергетика окажется в числе отраслей, где климат принесет и выгоды, и издержки

Изменение климата увеличит годовой сток воды в реках Нарын, Талас и Чу (от 5 до 9 процентов), что в перспективе может поднять выработку гидроэлектроэнергии на 11 процентов. Но параллельно усилится заиление водохранилищ, и без природных решений (таких как лесовосстановление) потери эффективности станут значительными.

из интернета
Фото из интернета. Токтогульская ГЭС

Отдельно подчеркивается: энергоемкость экономики Кыргызстана остается высокой. При этом сокращение угольной отрасли в жилищном секторе прогнозируется в силу экономических причин: топливо будет становиться дороже и нерентабельнее.

Бедность и занятость: уязвимыми станут сельские районы

По расчетам экспертов, климатические изменения окажут умеренное воздействие на уровень бедности: в сценарии быстрого роста он увеличится на 1,8-2,2 процента к 2030-2040 годам. К 2040-му дополнительно 170 тысяч человек могут оказаться за чертой бедности.

Трудовые рынки также претерпят сдвиг. Потери рабочих мест прогнозируют в сельском хозяйстве, сфере услуг и строительстве, но их часть создадут в других секторах. Особенно уязвимыми окажутся домохозяйства из числа 20 процентов самых бедных — большинство из них зависит от натурального хозяйства.

Для адаптации потребуется менее 0,2 процента ВВП в год

По расчетам Всемирного банка, инвестиции в адаптацию к климатическим изменениям составят $1 миллиард до 2050 года — показатель, который авторы называют «умеренным». Основные направления включают:

  • управление водными ресурсами и орошением;
  • устойчивое землепользование;
  • укрепление дорожной и мостовой инфраструктуры;
  • повышение готовности к ЧС;
  • природные решения для предотвращения заиления рек и оползней.

До 60 процентов потенциального ущерба в дорожной отрасли можно предотвратить грамотным планированием и своевременными инвестициями.

Углеродная нейтральность к 2050 году потребует $10 миллиардов

Читайте по теме
Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше

Доклад оценивает стоимость сценария низкоуглеродного развития. Кыргызстану потребуется около $10 миллиардов дополнительных инвестиций — в основном в энергетику, транспорт и энергоэффективность зданий.

При этом прогнозируются сопутствующие выгоды:

  • $3,5 миллиарда доходов от экспорта электроэнергии;
  • сокращение импорта нефтепродуктов на $3 миллиарда;
  • создание новых рабочих мест, включая рост спроса на квалифицированные технические кадры.

Авторы подчеркивают: без перехода к энергоэффективности и цифровизации страна рискует столкнуться с ростом затрат и снижением конкурентоспособности. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355660/
просмотров: 645
Версия для печати
Материалы по теме
Потепление добавило воды: ученые зафиксировали рост стока рек Чу и Талас
Когда мусор становится ресурсом. Экологический форум на улицах Бишкека
Впервые за 10 лет в Кыргызстане нашли среднеазиатскую речную выдру
Экстремальная жара и засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана
Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
Итоги саммита ООН в Бразилии. Климатическое финансирование расширят
На климатическом саммите ООН в Бразилии произошел пожар
Старые шины в детские площадки: в Токмоке начнут масштабную экопереработку
Климатический саммит COP31 в 2026 году пройдет в Турции
В Антарктиде зафиксировали самое быстрое в истории обрушение ледника
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Обмен водительских удостоверений остается бесплатным&nbsp;&mdash; власти дали разъяснение Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
23 декабря, вторник
15:16
Новый зал заседаний пообещал мэр Бишкека депутатам горкенеша Новый зал заседаний пообещал мэр Бишкека депутатам горк...
15:12
В 2025 году в Кыргызстане установлено рекордное количество «умных» счетчиков
15:05
Сборная КР завоевала восемь медалей по го на Международном кубке Казахстана
15:03
В Бишкеке проводится реконструкция фонтана в Дубовом парке. Эскизы проекта
14:57
В Бишкеке улицы Токтогула и Киевская вновь станут односторонними