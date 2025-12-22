14:19
Общество

Топ-5 новогодних товаров. За полтора месяца в Кыргызстан их ввезли 46 тонн

Государственная таможенная служба собрала топ-5 товаров, ввоз которых традиционно увеличивается в преддверии новогодних праздников.
 
Как сообщает пресс-служба ГТС, это искусственные елки, елочные игрушки, гирлянды, праздничный декор и фрукты— все то, без чего трудно представить Новый год.
 
С начала ноября и по 18 декабря включительно в страну ввезено около 46 тонн таких товаров.
 
Из них фрукты: 442 тонны апельсинов, 474 тонны ананасов, 218 тонн хурмы, почти 7 тысяч тонн мандаринов. Основными странами-поставщиками стали Китай, Узбекистан и Турция.
 
Со своей стороны, таможенная служба обеспечивает своевременное оформление товаров, чтобы новогоднее настроение без задержек дошло до каждого дома.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355467/
