Топ-5 новогодних товаров. За полтора месяца в Кыргызстан их ввезли 46 тонн

Государственная таможенная служба собрала топ-5 товаров, ввоз которых традиционно увеличивается в преддверии новогодних праздников.

Как сообщает пресс-служба ГТС, это искусственные елки, елочные игрушки, гирлянды, праздничный декор и фрукты— все то, без чего трудно представить Новый год.

С начала ноября и по 18 декабря включительно в страну ввезено около 46 тонн таких товаров.

Из них фрукты: 442 тонны апельсинов, 474 тонны ананасов, 218 тонн хурмы, почти 7 тысяч тонн мандаринов. Основными странами-поставщиками стали Китай, Узбекистан и Турция.