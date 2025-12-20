В парке «Евразия» открылся зимний сезон: каток, ярмарка, встречи с Дедом Морозом

В культурно-развлекательном парке «Евразия» в Бишкеке открылся зимний сезон: работают ярмарка «Северное сияние», каток, аттракционы, десятки фотозон и праздничные шоу. Вход для всех гостей бесплатный. Программа продлится до 11 января.

Театральное открытие и главная елка

Зимний сезон стартовал с театрализованной постановки «Сказка ветра» с участием местных творческих коллективов. Центральным элементом новогоднего оформления стала 35-метровая елка, вокруг которой размещены основные активности и фотозоны.

По словам директора парка Вячеслава Шарикова, «Евразия» стала одним из заметных общественных пространств столицы и площадкой для семейного отдыха.

Парк превратился в место, куда охотно приходят горожане и гости Бишкека. Здесь можно провести время с семьей, пообщаться и прикоснуться к культурным традициям. Вячеслав Шариков

Он также добавил, что с момента открытия парк посетили около полумиллиона человек.

Каток, ярмарка и шоу-программы

Для гостей работают большой каток под открытым небом площадью 650 квадратных метров, цирк шапито с ежедневными выступлениями артистов и сцена, где проходят анимационные шоу, концерты и театрализованные программы.

Продолжает работу зимняя ярмарка «Северное сияние», где представлены праздничные угощения, сувениры, мастерские и тематические активности.

На территории размещено свыше 30 тематических фотозон и арт-объектов, в том числе 10-метровая фигура Деда Мороза. В парке предусмотрены световые туннели, ледовые инсталляции и анимация с новогодним отсчетом на фоне гор.

Для юных гостей работают два дома Деда Мороза, где дети могут прочитать стихотворение и получить подарок. В творческих домиках проводятся мастер-классы по лепке, рисованию, аквагриму и работе с войлоком.

Совместно с Министерством просвещения на ярмарке организованы образовательные и творческие активности. Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья — для них создана отдельная площадка и выделен доступ к части аттракционов.

Администрация парка также заявляет об открытости к сотрудничеству с детскими и юношескими творческими коллективами, а также о намерении поддерживать одаренных ребят для дальнейших совместных проектов.

«Школа льда» и программа национальных традиций

31 декабря парк будет работать до 22.00.

Любителей активного отдыха ждет проект «Школа льда» — занятия по катанию на коньках под руководством специалистов. Отдельно работает юрта с программой «Национальные традиции», где проходят интерактивные занятия и знакомство с элементами кыргызской культуры.

Парк способен принимать до 12–15 тысяч посетителей в день. В будние дни средняя посещаемость достигает 10–12 тысяч человек, в выходные парк заполняется полностью.

Для гостей предусмотрена парковка на 250 машин. Администрация прорабатывает вопрос запуска дополнительного общественного транспорта.

Все аттракционы проходят ежедневный технический контроль и оснащены датчиками автоматической остановки в случае отклонений. В дождливую погоду парк не работает, часть аттракционов закрывается при экстремально низких температурах.

Фото 24.kg. В парке «Евразия» открылся зимний сезон

В парке трудятся около 300 сотрудников, отдельная команда занимается мониторингом жалоб и предложений посетителей.

Руководство заявляет, что 2026-й станет годом развития парка, включая проекты по созданию инклюзивной среды. При этом открытие филиалов «Евразии» пока не планируется.