22:59
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Общество

В парке «Евразия» открылся зимний сезон: каток, ярмарка, встречи с Дедом Морозом

Фото 24.kg. В парке «Евразия» открылся зимний сезон

В культурно-развлекательном парке «Евразия» в Бишкеке открылся зимний сезон: работают ярмарка «Северное сияние», каток, аттракционы, десятки фотозон и праздничные шоу. Вход для всех гостей бесплатный. Программа продлится до 11 января.

Театральное открытие и главная елка


Зимний сезон стартовал с театрализованной постановки «Сказка ветра» с участием местных творческих коллективов. Центральным элементом новогоднего оформления стала 35-метровая елка, вокруг которой размещены основные активности и фотозоны.

По словам директора парка Вячеслава Шарикова, «Евразия» стала одним из заметных общественных пространств столицы и площадкой для семейного отдыха.

Парк превратился в место, куда охотно приходят горожане и гости Бишкека. Здесь можно провести время с семьей, пообщаться и прикоснуться к культурным традициям.

Вячеслав Шариков

Он также добавил, что с момента открытия парк посетили около полумиллиона человек.

Каток, ярмарка и шоу-программы


Для гостей работают большой каток под открытым небом площадью 650 квадратных метров, цирк шапито с ежедневными выступлениями артистов и сцена, где проходят анимационные шоу, концерты и театрализованные программы.

Продолжает работу зимняя ярмарка «Северное сияние», где представлены праздничные угощения, сувениры, мастерские и тематические активности.

На территории размещено свыше 30 тематических фотозон и арт-объектов, в том числе 10-метровая фигура Деда Мороза. В парке предусмотрены световые туннели, ледовые инсталляции и анимация с новогодним отсчетом на фоне гор.

Для юных гостей работают два дома Деда Мороза, где дети могут прочитать стихотворение и получить подарок. В творческих домиках проводятся мастер-классы по лепке, рисованию, аквагриму и работе с войлоком.

Совместно с Министерством просвещения на ярмарке организованы образовательные и творческие активности. Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья — для них создана отдельная площадка и выделен доступ к части аттракционов.

Администрация парка также заявляет об открытости к сотрудничеству с детскими и юношескими творческими коллективами, а также о намерении поддерживать одаренных ребят для дальнейших совместных проектов.

«Школа льда» и программа национальных традиций


Любителей активного отдыха ждет проект «Школа льда» — занятия по катанию на коньках под руководством специалистов. Отдельно работает юрта с программой «Национальные традиции», где проходят интерактивные занятия и знакомство с элементами кыргызской культуры.

31 декабря парк будет работать до 22.00.

Парк способен принимать до 12–15 тысяч посетителей в день. В будние дни средняя посещаемость достигает 10–12 тысяч человек, в выходные парк заполняется полностью.

Для гостей предусмотрена парковка на 250 машин. Администрация прорабатывает вопрос запуска дополнительного общественного транспорта.

Все аттракционы проходят ежедневный технический контроль и оснащены датчиками автоматической остановки в случае отклонений. В дождливую погоду парк не работает, часть аттракционов закрывается при экстремально низких температурах.

24.kg
Фото 24.kg. В парке «Евразия» открылся зимний сезон

В парке трудятся около 300 сотрудников, отдельная команда занимается мониторингом жалоб и предложений посетителей.

Руководство заявляет, что 2026-й станет годом развития парка, включая проекты по созданию инклюзивной среды. При этом открытие филиалов «Евразии» пока не планируется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355365/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Сколько кыргызстанцы планируют потратить денег на Новый год? Итоги голосования
Хрупкое прошлое и яркое настоящее. Как менялись елочные игрушки
Музыкальный вечер на площади Ала-Тоо. Живая музыка и предновогоднее настроение
От снежной тропы к президентской елке — история школьника из Кара-Кульджи
Жители города Ош рассказали, сколько готовы потратить на Новый год
Праздник под снегом: в Караколе зажглась главная елка города
Сколько вы планируете потратить денег на Новый год? Опрос
Адылбек Касымалиев: В госорганах ввели ограничения на корпоративы и подарки
В Бишкеке зажгли новогоднюю елку
Бишкекский драмтеатр приглашает малышей на спектакль «Доктор Айболит»
Популярные новости
ОРВИ и&nbsp;грипп. Более 500 школ в&nbsp;Кыргызстане перевели на&nbsp;онлайн-обучение ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
В&nbsp;Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут В Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут
Бизнес
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
20 декабря, суббота
22:50
Кыргызстан и Китай обсудили прямые поставки строительных материалов Кыргызстан и Китай обсудили прямые поставки строительны...
22:30
В парке «Евразия» открылся зимний сезон: каток, ярмарка, встречи с Дедом Морозом
21:39
Xiaomi представила домашний планшет Home Screen 11 с функцией домофона
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 декабря: ожидается снег
20:21
В аэропортах «Манас» и «Ош» возобновлены полеты