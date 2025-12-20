13:34
Общество

Ангиографический аппарат в Ошской больнице отремонтируют и запустят в работу

И. о. министра здравоохранения Кыргызстана Каныбек Досмамбетов в Оше посетил межобластную объединенную клиническую больницу (ОМОКБ), где ознакомился с медицинской деятельностью стационара и текущим состоянием инфраструктуры.

Директор медучреждения Атабек Жумалиев рассказал и. о. главы ведомства о капитальном ремонте и мерах, направленных на улучшение условий оказания медицинской помощи населению региона.

Каныбек Досмамбетов посетил отделения неотложной кардиологии и рентгенэндоваскулярной хирургии, где ознакомился с состоянием медицинского оборудования.

Руководство ОМОКБ отметило, что компьютерный томограф вышел из строя в связи с износом комплектующих. Минздрав выделил 13,5 миллиона сомов, провели тендер и определили подрядчика. Все необходимые комплектующие поставлены, специалисты подрядной организации ведут монтажные работы. Ввод оборудования в эксплуатацию ожидается до конца декабря 2025 года.

Также Каныбек Досмамбетов ознакомился с ходом строительства перинатального центра, возводимого при финансовой поддержке Германского банка развития KfW, и поручил обеспечить строгий контроль за качеством и сроками строительных работ.

Руководство ОМОКБ озвучило ряд проблемных вопросов: лекарственное обеспечение через госпредприятие «Кыргызфармация» и техническое обслуживание медоборудования.

И. о. министра подчеркнул, что Минздрав окажет содействие в решении обозначенных вопросов.

Отдельное внимание в ходе визита уделено вопросам кадрового потенциала. Каныбек Досмамбетов отметил необходимость расширения программ обучения и повышения квалификации медицинских специалистов, в том числе за рубежом, а также внедрения современных методов диагностики и лечения.
