Поддержку молодым врачам пообещал и. о. главы Минздрава Кыргызстана

В рамках рабочего визита в Ошский государственный университет и. о. министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов провел встречу с профессорско-преподавательским составом и студентами медицинского факультета.

В ходе открытого диалога он подчеркнул, что визит направлен не только на ознакомление с работой клиники, но и на личное общение с будущими врачами, обсуждение их ожиданий, профессиональных планов и ключевых вызовов, стоящих перед системой здравоохранения.

И. о. главы Минздрава открыто обозначил существующие проблемы отрасли — дефицит кадров, низкий уровень заработной платы, а также коррупционные риски, которые в прошлом негативно влияли на развитие системы.

Каныбек Досмамбетов отметил, что система здравоохранения Кыргызской Республики сегодня находится на этапе глубоких реформ, необходимость которых определена на самом высоком уровне. Глава государства Садыр Жапаров поставил задачу модернизировать отрасль от управления и финансирования до подготовки медицинских кадров.

Он подчеркнул, что ключевым вопросом сегодня являются достойная оплата труда медицинских работников и создание условий, при которых молодые специалисты будут заинтересованы работать и развиваться в стране.

Обращаясь к студентам, Каныбек Досмамбетов отметил их ключевую роль в будущем отечественной медицины.

«Именно вы будете лечить наших граждан и формировать систему здравоохранения завтрашнего дня. Государство будет создавать для вас условия — через рост зарплаты, улучшение жилищных условий, поддержку молодых специалистов и развитие современной медицинской инфраструктуры. Мы рассчитываем на вас и верим, что вы свяжете свое будущее с медициной и своей страной», — цитирует его пресс-центр министерства.

В завершение и. о. министра призвал студентов сохранять приверженность профессии, активно развиваться и участвовать в преобразованиях, направленных на укрепление системы здравоохранения КР.