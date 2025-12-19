Поддержку молодым врачам пообещал и. о. главы Минздрава Кыргызстана

В рамках рабочего визита в Ошский государственный университет и. о. министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов провел встречу с профессорско-преподавательским составом и студентами медицинского факультета.
В ходе открытого диалога он подчеркнул, что визит направлен не только на ознакомление с работой клиники, но и на личное общение с будущими врачами, обсуждение их ожиданий, профессиональных планов и ключевых вызовов, стоящих перед системой здравоохранения.
Он подчеркнул, что ключевым вопросом сегодня являются достойная оплата труда медицинских работников и создание условий, при которых молодые специалисты будут заинтересованы работать и развиваться в стране.
Обращаясь к студентам, Каныбек Досмамбетов отметил их ключевую роль в будущем отечественной медицины.
«Именно вы будете лечить наших граждан и формировать систему здравоохранения завтрашнего дня. Государство будет создавать для вас условия — через рост зарплаты, улучшение жилищных условий, поддержку молодых специалистов и развитие современной медицинской инфраструктуры. Мы рассчитываем на вас и верим, что вы свяжете свое будущее с медициной и своей страной», — цитирует его пресс-центр министерства.
В завершение и. о. министра призвал студентов сохранять приверженность профессии, активно развиваться и участвовать в преобразованиях, направленных на укрепление системы здравоохранения КР.