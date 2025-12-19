В рамках новогодних мероприятий мэрия Бишкека приглашает жителей и гостей столицы на праздничный музыкальный вечер под открытым небом.

Сегодня в 19.00 на площади Ала-Тоо горожан и гостей столицы будут радовать яркие музыкальные номера эстрадно-фольклорного ансамбля «Кыргыз-Руху». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Фото пресс-службы мэрии

Мероприятие организовано при поддержке управления культуры при мэрии. Гостей вечера ждет теплая и праздничная атмосфера: живая музыка, национальные мотивы, предновогоднее настроение, возможность провести время с семьей и друзьями, сделать памятные фотографии и почувствовать приближение Нового года.