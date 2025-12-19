В рамках новогодних мероприятий мэрия Бишкека приглашает жителей и гостей столицы на праздничный музыкальный вечер под открытым небом.
Сегодня в 19.00 на площади Ала-Тоо горожан и гостей столицы будут радовать яркие музыкальные номера эстрадно-фольклорного ансамбля «Кыргыз-Руху». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Подобные музыкальные вечера под открытым небом будут продолжаться в течение всего периода новогодних праздников, создавая для бишкекчан и гостей столицы особое настроение и атмосферу зимней сказки.