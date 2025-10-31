11:37
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Спорт

Юношеская Азиада в Бахрейне. Кыргызстан занимает 21-е место в медальном зачете

Кыргызстан занимает 21-е место в медальном зачете на юношеских Азиатских играх в Бахрейне. Об этом сообщают организаторы мероприятия в соцсетях.

Игры проходили с 22 по 31 октября в Манаме.

У Кыргызстана 11 бронзовых, 9 серебряных и 1 золотая медаль. Первое место в медальном зачете — за КНР. У страны 147 медалей, 63 золотых, 49 серебряных и 35 бронзовых наград. Тройку лидеров замыкает Казахстан с 93 медалями в общем зачете.

Напомним, кыргызстанец Рамазан Тянгубер завоевал единственное золото на соревнованиях по джиу-джитсу.
Ссылка: https://24.kg/sport/349336/
просмотров: 861
Версия для печати
Материалы по теме
Юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» утвердил кабмин
Депутат предлагает учредить медаль Жогорку Кенеша: кого планируют награждать
Милиционера, спасшего женщину от мужа с ножом в Нарыне, наградили медалью
Посол Кыргызстана поблагодарил Акмаля Хасанова за помощь Мунарбеку Сейитбек уулу
Узбекского тренера, который помог Мунарбеку Сейитбек уулу, наградили медалью
Теракт в «Крокус Сити Холле». 15-летний кыргызстанец представлен к награде
Чемпионат мира по борьбе: Кыргызстан в командном зачете на третьем месте
II Игры стран СНГ: сборная Кыргызстана в медальном зачете на седьмом месте
МВД закупает ведомственные медали на почти 2,5 миллиона сомов
Аудит Кумтора выявил, что при Тенгизе Болтуруке изготовлено 25 золотых медалей
Популярные новости
Определился соперник Акжола Махмудова на&nbsp;турнире по&nbsp;борьбе Лиги Поддубного Определился соперник Акжола Махмудова на турнире по борьбе Лиги Поддубного
Лига вызова АФК. Футбольные клубы из&nbsp;Кыргызстана провели вторые матчи Лига вызова АФК. Футбольные клубы из Кыргызстана провели вторые матчи
Валентина Шевченко показала тренировку перед защитой своего титула на&nbsp;UFC 322 Валентина Шевченко показала тренировку перед защитой своего титула на UFC 322
Кыргызстан занял второе место на&nbsp;чемпионате Азии по&nbsp;перетягиванию каната Кыргызстан занял второе место на чемпионате Азии по перетягиванию каната
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
1 ноября, суббота
11:31
Кыргызстанцы примут участие в Играх исламской солидарности «Эр-Рияд-2025» Кыргызстанцы примут участие в Играх исламской солидарно...
11:20
День милиции: президент сообщил о передаче 101 служебного авто
11:16
Интерпол отклонил запрос властей КР о выдаче ордера на арест Рината Тухватшина
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 октября
10:53
В Республиканском центре крови не принимают плазму — нет расходных материалов