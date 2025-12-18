В «Аллее славы президентов» появились новые таблички. Их лично подписал Трамп

Дональд Трамп распорядился установить на недавно созданной в Белом доме «президентской аллее славы» с портретами всех своих предшественников таблички, которые содержат основную информацию об их достижениях и провалах, пишет ABC News.

На табличке, посвященной 46-му президенту США Джо Байдену, он назван худшим американским лидером в истории.

«Сонный Джо Байден, безусловно, был худшим президентом в американской истории. Руководство Байдена — это череда беспрецедентных катастроф, которые поставили нашу страну на грань уничтожения. Его политика привела к самой высокой инфляции», — говорится в тексте таблички.

Табличка под портретом 44-го президента США Барака Обамы также содержит критику в адрес этого американского лидера. В тексте он назван «одной из самых противоречивых политических фигур в американской истории». В частности, критикуется его реформа здравоохранения, которая расширила доступ социально незащищенных американцев к бесплатным медицинским услугам, а также его причастность к раскручиванию скандала с якобы вмешательством РФ в президентские выборы в США 2016 года.

Другие таблички под президентскими портретами содержат различную информацию об их жизненном пути и основных шагах на своем посту. Джордж Буш — младший описывается как сильный президент в связи с его борьбой с международным терроризмом, но критикуется за военные кампании США в Афганистане и Ираке. Билл Клинтон отмечен как президент, достигший успехов в борьбе с преступностью и реформах системы социальной защиты, однако упоминается его участие в нескольких скандалах 1990-х. Отдельно на посвященной ему табличке указано, что «в 2016 году жена президента Клинтона, Хиллари, проиграла президентские выборы Дональду Трампу».

Похвалы в мемориальных табличках заслужили Джордж Буш — старший за усиление экологического регулирования, Рональд Рейган за его экономическую политику, Линдон Джонсон за гарантировавшие права афроамериканцев законы. Джон Кеннеди удостоился высокой оценки за его роль в холодной войне, в случае Ричарда Никсона упоминаются его внешнеполитические успехи и Уотергейтский скандал. В случае с 7-м президентом США Эндрю Джексоном отмечено, что тот «несправедливо подвергался критике со стороны прессы, но не так жестоко и нечестно, как президенты Авраам Линкольн и Дональд Трамп в будущем».