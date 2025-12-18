19:08
Общество

На Камчатке вырастет стоимость патента на трудовую деятельность для мигрантов

Стоимость патента на трудовую деятельность для мигрантов на Камчатке вырастет в 2026 году, также будет усилен контроль в сфере такси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Солодов.

«Повысим с 2026 года стоимость патента на трудовую деятельность на Камчатке для иностранных граждан с 9 тысяч до 14 тысяч рублей. Приоритет при трудоустройстве должен отдаваться жителям края. Усилим контроль в сфере такси — правоохранительные органы увеличат количество проверок. Несмотря на существующие ограничения, фиксируем случаи нелегальной работы граждан стран, не входящих в ЕАЭС», — написал глава Камчатки.

По его словам, в регионе прорабатываются меры ужесточения ответственности за незаконную трудовую деятельность, а особенно в случаях, когда иностранные граждане работают не по тому виду деятельности, который указан в патенте. Также на Камчатке усовершенствуют правила зачисления в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355119/
