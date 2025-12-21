Неделя-24. Как министра сгубил алкоголь и кому поднимут зарплату в 2026 году

Министр науки, высшего образования и инноваций Бактияр Орозов лишился должности из-за того, что сел за руль пьяным. Как сообщило УОБДД Чуйской области, чиновника ночью 15 декабря задержали в ходе ночного рейда в селе Кой-Таш. У него «выявили признаки алкогольного опьянения», позже экспертиза это подтвердила. Как только факт обнародовали, последовал Указ президента об отставке министра с неприятной формулировкой «в связи с несоблюдением требований норм этики государственных и муниципальных служащих».

Фото ГКНБ. Задержание начальника управления Службы охраны МВД

ГКНБ

задержал начальника управления

Службы охраны МВД полковника милиции по подозрению в получении систематических взяток у подчиненных. Отмечается, что подозреваемый с 2024 года занимался незаконными поборами у сотрудников отдела охраны Балыкчи через начальника этого же отдела и аффилированного с ним лица.

Состоялось первое заседание Жогорку Кенеша VIII созыва. На нем 87 депутатам вручили мандаты, они принесли присягу. Спикером парламента вновь стал Нурланбек Тургунбек уулу. За него проголосовали 84 парламентария, трое высказались против.

Депутаты также избрали трех вице-спикеров — Чынгыза Ажибаева, Жылдыз Таалайбек кызы и Карима Ханджеза.

Кроме того, в ЖК сформировали пять депутатских групп — «Ата-Журт», «Мекенчил», «Элдик», «Ала-Тоо» и «Адилет Кыргызстан». Трое нардепов — Эльвира Сурабалдиева, Болот Ибрагимов и Эрулан Кокулов — решили остаться вне групп.

В 2026 году в Кыргызстане с 1 апреля не менее чем на 50 процентов увеличится зарплата учителей, медицинских работников, сотрудников сферы культуры и обслуживающего персонала. Второй этап повышения запланирован на 1 сентября. В этот период на 50 процентов вырастет заработная плата государственных и муниципальных служащих. На это потребуется около 57 миллиардов сомов в год.

В 2025-м Главное управление по борьбе с контрабандой Таможенной службы выявило 9 тысяч 604 факта нарушения законодательства, из которых 9 тысяч 100 — административные правонарушения, 504 — преступления, по которым материалы передали в следственное управление ГТС. В итоге государству возмещен ущерб на сумму более 1,1 миллиарда сомов, переданы в доход транспорт и другое имущество, включая драгоценные металлы, на более чем 326 миллионов сомов.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Фрукты, рыба, алкоголь. Что в Кыргызстане подорожало больше всего с начала года Фото 24.kg. Интересно, по итогам ноября, второй месяц подряд, Нацстатком не обозначил ни одного продукта, который подешевел бы В январе — ноябре 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го потребительские цены в Кыргызстане выросли на 8,3 процента. По итогам десяти месяцев инфляция составляла 7,1 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет. По его данным, с начала года больше всего подорожали: тарифы на услуги для населения — на 9,1 процента; продукты и безалкогольные напитки — на 8,9 процента; алкогольные напитки и табачные изделия — на 7,9 процента; непродовольственные товары — на 7 процентов. ПОДРОБНЕЕ

Инфляция догоняет рост экономики Кыргызстана: итоги 11 месяцев 2025 года Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — ноябрь этого года достиг, по предварительной оценке, 1 триллиона 628,6 миллиарда сомов и по сравнению с 11 месяцами 2024-го вырос на 10,2 процента. По итогам десяти месяцев рост составлял 10 процентов. Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты. ПОДРОБНЕЕ

Зачем мигрантам финансовая грамотность: интервью с представителем Нацбанка Часто кыргызстанцы, выезжающие на заработки, возвращаются домой ни с чем или становятся жертвами аферистов еще на этапе поиска работы. Причина зачастую кроется не только в сложных условиях труда, но и в пробелах в финансовых знаниях: по статистике, наши граждане в два раза чаще соседей по СНГ попадаются на удочку мошенников, а половина населения вовсе не ведет учет доходов и расходов. Руководитель группы по финансовой грамотности Нацбанка Кубаныч Мусуралиев рассказал 24.kg, почему мигрантам важно ехать за рубеж подготовленными и как государство планирует в обязательном порядке обучать их управлению деньгами. ПОДРОБНЕЕ

Почему подростки одиноки, а быть «идеальным» родителем опасно Почему подростки чувствуют себя одинокими даже в любящей семье, как родителям не потерять контакт с ребенком и в чем главная ошибка стремления быть «идеальными»? Об этом в интервью 24.kg с подростковым психологом, магистром психологии Жакшылыком Жыргалбековым. ПОДРОБНЕЕ

«Коварная овца» и душа из лоскутов: уникальная выставка кукол в Бишкеке В Бишкеке в Доме художников открылась рождественская выставка Гильдии кукольников Кыргызстана, где представлены работы, поражающие невероятной схожестью с живыми людьми. Организатор Наталья Волошина рассказала 24.kg о том, почему мастера называют себя «Плюшкиными», где находят материалы для платьев и как создают кукол с лицами русских императорских карт. ПОДРОБНЕЕ

Когда мусор становится ресурсом. Экологический форум на улицах Бишкека Экология — это не только переработка мусора, но и уважение к земле, культуре и будущему. Так считают молодые энтузиасты, объединившие экологические инициативы с наследием, творчеством и современным искусством. Они представили прохожим показ одежды из переработанных материалов, выставку картин из окурков, а также инновационные решения по их переработке. ПОДРОБНЕЕ

Октябрь в Бишкеке и озеро Коль-Тор. Фото и видео читателей 24.kg Фото Евгения Липкина. Озеро Коль-Тор 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, потом отправимся к красивейшему озеру Коль-Тор, пройдемся по берегам Орто-Токоя и озера Сары-Челек. Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, потом отправимся к красивейшему озеру Коль-Тор, пройдемся по берегам Орто-Токоя и озера Сары-Челек. ПОДРОБНЕЕ