Из России на родину вернут 15 граждан Кыргызстана

Из Российской Федерации в ближайшие дни вернут на родину 15 граждан Кыргызстана, находившихся в местах временного содержания. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

По данным ведомства, сотрудники Генерального консульства КР в Екатеринбурге посетили центр временного содержания иностранцев при МВД России. В настоящее время в данном учреждении содержатся 40 граждан Кыргызстана. Консульские работники провели с ними встречи и оказали необходимую юридическую помощь.

Отмечается, что 15 кыргызстанцев в ближайшее время депортируют в КР авиарейсами.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в подразделении «Асбестовский» также содержатся еще восемь кыргызстанцев.

В Генконсульстве подчеркнули, что работа по защите прав и законных интересов граждан КР, находящихся за рубежом, будет продолжена.