Реконструкция очистных сооружений Бишкека под контролем Минприроды

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев посетил муниципальное предприятие «Бишкекводоканал», где ознакомился с работой очистных сооружений столицы.
Очистка сточных вод проводится в три этапа:
- Механическая — удаление крупных примесей с помощью решеток и песколовок.
- Биологическая — окисление органических загрязнений в аэротенках при участии микроорганизмов.
- Обеззараживание и обезвоживание — хлорирование очищенных вод и обработка осадков.
В ходе визита директор предприятия Чынгыз Жумалиев подробно представил министру технологический процесс и производственные мощности.
Для дополнительной доочистки предусмотрены четыре биопруда общей площадью 40 гектаров.
Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1977 году, а в 1981-м завершено строительство комплекса полной биологической очистки.
В 2024 году мэрия города в лице МП «Бишкекводоканал» и вьетнамская компания SFC Investment Development for Environment Corporation подписали соглашение о реализации проекта государственно-частного партнерства на 16 лет.
В настоящее время на объекте ведется крупномасштабная реконструкция станции аэрации с внедрением современных технологий — ультрафиолетового обеззараживания и систем нейтрализации запахов.