Реконструкция очистных сооружений Бишкека под контролем Минприроды

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев посетил муниципальное предприятие «Бишкекводоканал», где ознакомился с работой очистных сооружений столицы.

Фото Минприроды. Бишкек обновляет систему очистки сточных вод — министр оценил прогресс

Проектная мощность станции составляет 380 тысяч кубометров сточных вод в сутки, что обеспечивает полную биологическую очистку до нормативов предельно допустимых сбросов (ПДС). В настоящее время фактический объем сточных вод, поступающих на очистку, составляет в среднем 240-250 тысяч кубометров в сутки.

Очистка сточных вод проводится в три этапа:

Механическая — удаление крупных примесей с помощью решеток и песколовок. Биологическая — окисление органических загрязнений в аэротенках при участии микроорганизмов. Обеззараживание и обезвоживание — хлорирование очищенных вод и обработка осадков.



В ходе визита директор предприятия Чынгыз Жумалиев подробно представил министру технологический процесс и производственные мощности.

Для дополнительной доочистки предусмотрены четыре биопруда общей площадью 40 гектаров.

Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1977 году, а в 1981-м завершено строительство комплекса полной биологической очистки.

В 2024 году мэрия города в лице МП «Бишкекводоканал» и вьетнамская компания SFC Investment Development for Environment Corporation подписали соглашение о реализации проекта государственно-частного партнерства на 16 лет.

В настоящее время на объекте ведется крупномасштабная реконструкция станции аэрации с внедрением современных технологий — ультрафиолетового обеззараживания и систем нейтрализации запахов.