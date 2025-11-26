09:18
Общество

Чиновники Минприроды проверили в Бишкеке очистные сооружения

В Бишкеке проверили очистные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Отмечается, что их состояние признано удовлетворительным, но требующим модернизации.

Для выработки комплексных мер по строительству, реконструкции и модернизации устаревших очистных сооружений создали межведомственную рабочую группу. Она займется инвентаризацией и первичной оценкой эффективности работы действующих очистительных систем.

Члены группы посетили очистные сооружения МП «Бишкекводоканал». Здесь технологический процесс включает механическую и биологическую очистку, обеззараживание хлором с последующим сбросом в реку Чу. На территории имеется собственная неаккредитованная лаборатория для бактериологических и химических анализов. Текущее состояние оценивается как удовлетворительное, однако сооружения требуют полной модернизации. Сотрудники департамента экологического мониторинга отобрали пробы сточных вод до и после очистки для определения эффективности работы системы.

Напомним, в 2024 году мэрия Бишкека и совместное предприятие SFC-JV (Вьетнам) заключили соглашение о государственно-частном партнерстве по проекту «Реконструкция и модернизация очистных сооружений». Проект предусматривает внедрение современных технологий очистки, включая ультрафиолетовое обеззараживание и обустройство системы нейтрализации запахов. Завершение работ запланировано на декабрь 2026 года.
