В Бишкеке модернизируют очистные сооружения, построенные в 1970-х годах

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев ознакомился с реализацией проекта по реконструкции и модернизации городских очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.









Реконструкция предусматривает установку энергоэффективного оборудования, внедрение современных технологий и полную автоматизацию процессов. Это позволит повысить качество очистки сточных вод и обеспечить стабильную работу системы на долгосрочную перспективу.

Глава города осмотрел ход строительства и проверил выполненные работы.

Очистные сооружения — единственная станция, обслуживающая Бишкек и близлежащие населенные пункты. Комплекс был построен в 1970-х годах и обеспечивает полный цикл очистки сточных вод. За десятилетия оборудование устарело, капитальные ремонты ранее не проводились, отметили в мэрии.

Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства мэрией Бишкека, муниципальным предприятием «Бишкекводоканал» и совместным предприятием SFC-JV с участием вьетнамских компаний SFC Investment Development for Environment Corporation и Phu Dien Joint Stock Company. Стоимость контракта составляет около $56 миллионов.