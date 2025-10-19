16:11
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке модернизируют очистные сооружения, построенные в 1970-х годах

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев ознакомился с реализацией проекта по реконструкции и модернизации городских очистных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Реконструкция предусматривает установку энергоэффективного оборудования, внедрение современных технологий и полную автоматизацию процессов. Это позволит повысить качество очистки сточных вод и обеспечить стабильную работу системы на долгосрочную перспективу.

Глава города осмотрел ход строительства и проверил выполненные работы.

Очистные сооружения — единственная станция, обслуживающая Бишкек и близлежащие населенные пункты. Комплекс был построен в 1970-х годах и обеспечивает полный цикл очистки сточных вод. За десятилетия оборудование устарело, капитальные ремонты ранее не проводились, отметили в мэрии.

Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства мэрией Бишкека, муниципальным предприятием «Бишкекводоканал» и совместным предприятием SFC-JV с участием вьетнамских компаний SFC Investment Development for Environment Corporation и Phu Dien Joint Stock Company. Стоимость контракта составляет около $56 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347698/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Реконструкция очистных сооружений Бишкека под контролем Минприроды
Уровень воды ежегодно опускается все ниже, нужно экономить — вице-мэр Бишкека
Современные канализационные очистные сооружения строят в Караколе
На Иссык-Куле 822 объекта работают без собственных очистных сооружений
Примеры и антигерои. Как пансионаты на Иссык-Куле очищают нечистоты
Проводить глубинную очистку пляжей обяжут собственников и арендаторов зон отдыха
Пансионатам, не имеющим очистные сооружения, запретили принимать туристов
Пансионаты на Иссык-Куле без очистных сооружений не допустят к эксплуатации
Мэр рассказал, когда начнут ремонтировать очистные сооружения Бишкека
Не засоряйте ирригацию. Коллекторно-дренажные сети очищает «Бишкекзеленстрой»
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
17&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 17 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Часть Бишкека останется без газа на&nbsp;несколько дней Часть Бишкека останется без газа на несколько дней
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
19 октября, воскресенье
16:02
Внимание! В Бишкеке временно перекрыли участок дороги на улице Фучика Внимание! В Бишкеке временно перекрыли участок дороги н...
15:27
В Бишкеке модернизируют очистные сооружения, построенные в 1970-х годах
15:00
Закат в Бишкеке и Сокулукское ущелье. Фото и видео читателей 24.kg
14:38
В Бишкек прибыл туристический поезд из Германии
14:13
«АгроТехЭкспо-2025». Глава кабмина посетил выставку и рассказал о достижениях