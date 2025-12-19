В Бишкеке 19 декабря днем без осадков, ночью снег. Температура воздуха днем ожидается +4 градуса.

Установлен Организацией Объединенных Наций в 1995-м. ООН рассматривает бедность как «состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни».

По данным ООН, более 1,1 миллиарда человек живут в крайней бедности (2024), и почти половина из них — 455 миллионов человек — находятся в странах, где идут конфликты или царит нестабильность. Эксперты связывают преждевременные смерти с недоеданием и плохими условиями, приводя к снижению продолжительности жизни.

Родилась Герой Социалистического Труда Керимбюбю Шопокова

Фото из интернета. Керимбюбю Шопокова

19 декабря 1917 года в селе Сокулук родилась Герой Социалистического Труда Керимбюбю Шопокова. Работала в колхозе. Супруга Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова.

Первой внесла денежный вклад в строительство тяжелого танка, названного «Дуйшенкул Шопоков».

Звание Героя Социалистического Труда присвоено Указом президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957-го с вручением ордена Ленина и медали «Серп и молот» за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свеклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свеклы и получение высокого и устойчивого урожая этих культур.

Высшие награды вручил первый руководитель государства Никита Хрущев в Кремле.

Керимбюбю Шопокову неоднократно избирали депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета Киргизской ССР. Она официально носит звание жителя номер один в Шопокове.

Умерла 23 декабря 2013 года.

Родился профессор Абдулхай Алдашев

Фото open.kg. Абдулхай Алдашев

Родился 19 декабря 1918 года. Доктор ветеринарных наук, профессор, поэт, переводчик, заслуженный деятель науки КР, заслуженный ветврач Киргизской ССР.

Абдулхай Алдашев принадлежит к плеяде кыргызских ученых, творческий труд которых прославил отечественную науку. Он является крупным специалистом в области ветеринарии, фармакологии и токсикологии.

Опубликовано более 500 научных работ, в том числе 20 монографий, 11 изобретений, 2 учебника и учебные пособия. Широко известен «Киргизско-русский словарь биологических терминов» профессора.

Внес большой вклад в воспитание научных кадров. Под руководством Абдулхая Алдашева защищены 5 докторских и 20 кандидатских диссертаций.

Является одним из признанных переводчиков на кыргызский язык художественной прозы и поэзии, переводил и на русский язык.

Умер в 2003-м.

Куда сходить

