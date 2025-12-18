В Бишкеке 18 декабря дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +3 градуса.
Дмитрий Бивол
Родился 18 декабря 1990 года. Боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, мастер спорта России международного класса, чемпион мира.
Памятные даты
День работников страхового рынка Кыргызской Республики
Учрежден постановлением правительства от 17 февраля 2017 года.
Праздник создан, принимая во внимание возрастающую роль страхового рынка в укреплении экономики Кыргызской Республики и значимость вклада работников страхового рынка в социально-общественную деятельность государства.
Утвержден гимн Кыргызской Республики
Один из государственных символов наряду с флагом и гербом. Утвержден постановлением Верховного Совета Кыргызской Республики 18 декабря 1992 года.
Гимн состоял из трех куплетов и припева, однако позднее второй куплет исключен.
Авторы текста — народный поэт КР Джалил Садыков и поэт Шабданалы Кулуев. Музыку написали известные композиторы Калый Молдобасанов и Насыр Давлесов.
Международный день мигранта
18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Спустя 10 лет, 4 декабря 2000-го, она учредила Международный день мигранта, который и отмечается 18 декабря.
Согласно оценкам экспертов, общая численность международных мигрантов увеличилась со 175 миллионов человек в 2000 году до 272 миллионов в 2019-м.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Николай Калашников
Родился 18 декабря 1913 года в Пишпеке. Гвардии майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
В 1935-м призван на военную службу. С сентября 1942 года на фронте. Отличился во время освобождения Белорусской ССР.
25 июня 1944-го батальон Калашникова при поддержке танковых частей перерезал шоссе и железную дорогу Орша — Минск, перекрыв немцам пути к отступлению. За четыре последующих дня батальон уничтожил и захватил в плен более 2 тысяч немецких солдат и офицеров, а в качестве трофеев — 190 автомашин, 500 повозок, 5 самоходных артиллерийских установок, 35 бронетранспортеров, 2 батареи противотанковой артиллерии, склад с боеприпасами и 2 железнодорожных эшелона.
14 августа 1944 года Николай Калашников погиб в бою у деревни Жигарники под Каунасом. Похоронен в Каунасе.
Родился врач Борис Шапиро
Родился 18 декабря 1930 года в городке Коростени (Украина).
Одиннадцать лет возглавлял Республиканскую санэпидстанцию, был заместителем главного санитарного врача республики, десять лет занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Киргизской ССР (1984-1994). Возглавлял Республиканское объединение «СПИД», заложил основу лечения, профилактики ВИЧ/СПИДа в Кыргызстане.
При его непосредственном участии в КР создана сеть лечебно-профилактических пунктов по предупреждению ВИЧ/СПИДа, целая система по оказанию помощи больным этим недугом.
В 1976-м награжден орденом «Знак Почета», в 1999 году — знаком «Отличник здравоохранения СССР» и Кыргызской Республики, медалями «Данк» и «Данакер» (2003). В 1980-м Борису Шапиро присвоены звания «Заслуженный врач Кыргызской Республики», «Почетный гражданин Бишкека».
Умер 18 августа 2011 года.
Родился поэт Джэнбап Мамбеталиев
В 1938 году в селе Оттук Нарынской области родился поэт и прозаик Джэнбап Мамбеталиев.
Начинал работать врачом, но уже с 1969-го ушел в журналистику и творчество.
Первой изданной книгой стали сборник рассказов и повести «Менин суйгон сулуу булутум» («Мое любимое облако»). В 1980 году издан поэтический сборник «Неугасимая любовь во мне».
Перевел на кыргызский язык произведения советских поэтов.
Отличник здравоохранения СССР.
Умер режиссер Толомуш Океев
В 2001 году в этот день в возрасте 66 лет в Анкаре (Турция) скончался кыргызский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР (1985) Толомуш Океев.
Родился 11 сентября 1935-го в селе Боконбаево.
Огромную известность во всем мире получили снятые им художественные фильмы «Небо нашего детства» (1966), «Поклонись огню» (1972), «Лютый» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Улан» (1977), «Золотая осень» (1980), «Потомок белого барса» (1984), «Миражи любви» (1986).
Создал первую частную киностудию в Кыргызстане «Келечек».
Толомуш Океев — лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии, Госпремии КР, заслуженный деятель искусств Казахстана, заслуженный деятель культуры Польской Народной Республики.
Умер 18 декабря 2001 года.
