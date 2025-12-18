В Бишкеке 18 декабря дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +3 градуса.

У кого намечается той

Дмитрий Бивол

Родился 18 декабря 1990 года. Боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, мастер спорта России международного класса, чемпион мира.

Памятные даты

День работников страхового рынка Кыргызской Республики

Учрежден постановлением правительства от 17 февраля 2017 года.

Праздник создан, принимая во внимание возрастающую роль страхового рынка в укреплении экономики Кыргызской Республики и значимость вклада работников страхового рынка в социально-общественную деятельность государства.

Утвержден гимн Кыргызской Республики

Один из государственных символов наряду с флагом и гербом. Утвержден постановлением Верховного Совета Кыргызской Республики 18 декабря 1992 года.

Гимн состоял из трех куплетов и припева, однако позднее второй куплет исключен.

Авторы текста — народный поэт КР Джалил Садыков и поэт Шабданалы Кулуев. Музыку написали известные композиторы Калый Молдобасанов и Насыр Давлесов.

Международный день мигранта

18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Спустя 10 лет, 4 декабря 2000-го, она учредила Международный день мигранта, который и отмечается 18 декабря.

Согласно оценкам экспертов, общая численность международных мигрантов увеличилась со 175 миллионов человек в 2000 году до 272 миллионов в 2019-м.

Люди, которые меняли мир