Общество

Эксперт ВОЗ: Новый вариант вируса AH3N2 не включен в состав вакцин

На фоне раннего начала сезона гриппа в Северном полушарии стремительно распространяется новый вариант вируса AH3N2. Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщает Служба новостей ООН.

По словам руководителя подразделения по глобальным респираторным угрозам департамента по управлению эпидемическими и пандемическими угрозами ВОЗ Вэньцин Чжан, впервые вирус зафиксирован в августе в Австралии и Новой Зеландии и с тех пор выявлен более чем в 30 странах.

Вирусы гриппа постоянно меняются, пояснила она, именно поэтому состав вакцин против гриппа регулярно обновляется.

ВОЗ отслеживает эти изменения, оценивает связанные с ними риски для общественного здравоохранения и дважды в год разрабатывает рекомендации по составу вакцин через действующую много лет Глобальную систему по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер (GISRS) — в сотрудничестве с другими мировыми экспертами.

«Новый вариант не был включен в состав вакцин, произведенных для текущего сезона гриппа в Северном полушарии. Тем не менее ранние данные свидетельствуют о том, что нынешние сезонные вакцины по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелого течения болезни и снижают риск госпитализации», — сказала эксперт.

По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около одного миллиарда случаев сезонного гриппа, включая до пяти миллионов случаев тяжелых респираторных заболеваний.

До 650 тысяч смертей в год связаны с респираторными осложнениями, вызванными сезонным гриппом.

«Вакцинация остается самым эффективным средством защиты, в том числе от «дрейфующих» штаммов, особенно для групп повышенного риска и тех, кто за ними ухаживает», — подчеркнула Вэньцин Чжан.

Она также поделилась результатами предварительной оценки эффективности вакцины против нового варианта, опубликованной несколько недель назад в Великобритании.

«Эти данные выглядят весьма обнадеживающими», — сказала эксперт, отметив, что вакцина примерно на 75 процентов эффективна в предотвращении тяжелого течения болезни и госпитализации у детей и примерно на 35 процентов — у взрослых.

Вэньцин Чжан предупредила, что предстоящий праздничный сезон может привести к новому всплеску респираторных заболеваний.

«Настоятельно рекомендуется заблаговременное планирование и повышение готовности, включая поощрение вакцинации и укрепление готовности систем здравоохранения», — сказала она.

Эксперт ВОЗ также рекомендовала странам усиливать лабораторную диагностику и круглогодичный эпиднадзор за заболеваниями и участвовать в сети GISRS.
