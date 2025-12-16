19:58
Общество

В Туркменистане показали пьесу «Белый пароход» по мотивам повести Айтматова

В Лебапском велаяте прошла Неделя зарубежной драмы в Государственном музыкально-драматическом театре имени Сейитназара Сейди. Об этом пишет новостной сайт Turkmenportal.

На сцене показали пьесы известных драматургов братских народов: «Белый пароход» по мотивам повести Чингиза Айтматова (Кыргызстан), «Свекровь» Назима Мусазады (Азербайджан), «Железная женщина» Шарафа Башбекова (Узбекистан), «Слово» по рассказу Антона Чехова (Россия), «Жених» Нурулло Аббошана (Узбекистан).

Неделя завершилась спектаклем «Четверо влюбленных в одну девушку» по мотивам пьесы татарского драматурга Туфана Миннуллина «Четыре жениха для Диляфруз».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354797/
просмотров: 158
