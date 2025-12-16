15:15
Туберкулез в бишкекской школе. Медики проведут расследование

Специалисты проведут расследование по случаю заболевания туберкулезом учителя математики в бишкекской школе № 37. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила представитель Национального центра фтизиатрии, кандидат медицинских наук Нестан Мойдунова.

По ее словам, в ходе расследования проверят источник заражения, а всех контактных — учеников и преподавателей — обследуют.

«Этот случай, конечно, будоражит население. Но не думаю, что это правильный подход к тому, чтобы настолько предавать огласке этот единичный случай. Медики работают, получим результаты и обнародуем их», — сказала Нестан Мойдунова.

Она отметила, что определенные группы населения обязаны проходить ежегодный медосмотр, в том числе это педагоги школ, воспитатели детсадов, сотрудники спортивной сферы, пищевой промышленности и другие.

Педагог бишкекской школы заразилась туберкулезом, контактных учеников обследуют

«Заболевшая учитель тоже проходила медосмотр. Возможно, снимок сделан на начальном этапе заболевания, изменений не было, но и на качество флюорографии тоже нужно посмотреть. Туберкулез — это не пневмония и не грипп, клинические симптомы проявляются не сразу, к сожалению. Есть инкубационный период на развитие клинических симптомов — около двух месяцев. И это немного усложняет нашу работу в своевременной постановке диагноза. Возможно, были и другие факторы, которые спровоцировали или ускорили ход болезни», — добавила медик.

Она подчеркнула, что туберкулез — одно из заболеваний, которое очень стигматизирует пациентов.

«Я представляю состояние этого педагога сейчас. Теперь все знают, что она заболела. Я хочу призвать учителей, учеников и близких этого педагога оказать ей понимание, поддержку — это покажет ваши информированность и грамотность. Ни каким образом нельзя подвергать стигматизации. Жизнь на этом не заканчивается. Учитель пройдет лечение, выздоровеет, на то есть все условия», — заверила Нестан Мойдунова.

Напомним, контактировавшим детям — четырем седьмым классам и двум восьмым классам — назначили R-манту, а также рентгенографию. В последующем они будут под наблюдением фтизиатра в течение двух лет.
