Педагог бишкекской школы заразилась туберкулезом, контактных учеников обследуют

В столичной школе № 37 у учителя математики выявили туберкулез открытой формы. Об этом 24.kg сообщили родители.

По их словам, учебное заведение закрывать не стали.

Его директор Динара Атантаева прокомментировала ситуацию 24.kg: «Согласно предписанию Центра госсанэпиднадзора, после выявления данного случая в школе провели тщательную дезинфекцию. В первую очередь охватили учебные кабинеты, где работала заболевшая сотрудница (обработаны парты, выключатели, подоконники, панели), а затем остальные классы, учительскую, места общего пользования — коридоры и лестницы. Проводится часто (сквозное) проветривание, утром и между сменами по 10-15 минут — кварцевание».

Она добавила, что заболевший педагог, как и все остальные, ежегодно проходила профосмотр.

В учебном заведении провели родительское собрание с участием сотрудников ЦГСЭН, фтизиатра Центра семейной медицины № 6 и других ответственных лиц. Фтизиатр дал медицинское разъяснение о туберкулезе и организации медицинского наблюдения за контактными детьми.

Согласно предписанию, контактировавшим детям — четырем седьмым классам и двум восьмым классам — назначили R-манту, а также рентгенографию. В последующем они будут под наблюдением фтизиатра в течение двух лет.

Работники ЦГСЭН объяснили, что других ребят этот вопрос не касается, и в данном случае школу закрывать нет необходимости. По словам медработников, туберкулез — это социальная болезнь, от нее никто не застрахован — ни богатый, ни бедный, ни учитель, ни врач.

«К большому сожалению, в результате ежегодных профилактических осмотров выявляются больные, и последнее время такое случалось и в нескольких других школах Октябрьского района, как среди учащихся, так и учителей. В связи с этим принимаются соответствующие противоэпидемические меры профилактики для борьбы с этой болезнью. Туберкулез излечим, только нужно время», — сообщили медики родителям.