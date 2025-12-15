14:06
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

Педагог бишкекской школы заразилась туберкулезом, контактных учеников обследуют

В столичной школе № 37 у учителя математики выявили туберкулез открытой формы. Об этом 24.kg сообщили родители.

По их словам, учебное заведение закрывать не стали.

Его директор Динара Атантаева прокомментировала ситуацию 24.kg: «Согласно предписанию Центра госсанэпиднадзора, после выявления данного случая в школе провели тщательную дезинфекцию. В первую очередь охватили учебные кабинеты, где работала заболевшая сотрудница (обработаны парты, выключатели, подоконники, панели), а затем остальные классы, учительскую, места общего пользования — коридоры и лестницы. Проводится часто (сквозное) проветривание, утром и между сменами по 10-15 минут — кварцевание».

Она добавила, что заболевший педагог, как и все остальные, ежегодно проходила профосмотр.

В учебном заведении провели родительское собрание с участием сотрудников ЦГСЭН, фтизиатра Центра семейной медицины № 6 и других ответственных лиц. Фтизиатр дал медицинское разъяснение о туберкулезе и организации медицинского наблюдения за контактными детьми.

Согласно предписанию, контактировавшим детям — четырем седьмым классам и двум восьмым классам — назначили R-манту, а также рентгенографию. В последующем они будут под наблюдением фтизиатра в течение двух лет.

Работники ЦГСЭН объяснили, что других ребят этот вопрос не касается, и в данном случае школу закрывать нет необходимости. По словам медработников, туберкулез — это социальная болезнь, от нее никто не застрахован — ни богатый, ни бедный, ни учитель, ни врач.

«К большому сожалению, в результате ежегодных профилактических осмотров выявляются больные, и последнее время такое случалось и в нескольких других школах Октябрьского района, как среди учащихся, так и учителей. В связи с этим принимаются соответствующие противоэпидемические меры профилактики для борьбы с этой болезнью. Туберкулез излечим, только нужно время», — сообщили медики родителям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354620/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Зажжение елки. Центральную площадь Бишкека временно перекроют
Где красивее елка — в Бишкеке или Оше? Итоги голосования
В 2025 году в Бишкеке отремонтировали почти 100 километров дорог
Четвертая часть ирригационной сети в Бишкеке нуждается в ремонте
Установка роторных парковок в Бишкеке обошлась в 7 миллионов сомов
Мэрия Бишкека ждет инвесторов, готовых построить подземные парковки
Снегопад в Бишкеке. Общественный транспорт вышел на линии в штатном режиме
Какая елка красивее — в Бишкеке или Оше? Опрос
В Бишкеке отбирают новых участников программы «Депозит молодого учителя»
Снегопад в Бишкеке. «Тазалык» работает с глубокой ночи
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
Новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане планируют продлить до&nbsp;12&nbsp;января Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
15 декабря, понедельник
14:00
Инфляция догоняет рост экономики Кыргызстана: итоги 11 месяцев 2025 года Инфляция догоняет рост экономики Кыргызстана: итоги 11 ...
13:58
Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
13:51
Педагог бишкекской школы заразилась туберкулезом, контактных учеников обследуют
13:51
Теракт в Сиднее. Нападавшими на людей на пляже были отец и сын
13:44
90-летие Нацмузея ИЗО. Состоится премьера уникального спектакля «Репетиция»