В Бишкеке 16 декабря без осадков. Температура воздуха днем ожидается +8 градусов.
Отключение света, газа и воды
- 9.00-19.00 — участок на улице Жукеева-Пудовкина — от улицы Ахунбаева до улицы Медерова, улицы Суванбердиева, Скрябина, Медерова, Байтика Баатыра, Элебаева, Геологический переулок; Подробнее
- 9.00-17.00 — рынок «Орто-Сай».
Люди, которые меняли мир
Родился академик Миталип Мамытов
Родился 16 декабря 1939 года в селе Кок-Жар Ноокатского района. Кыргызский врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии КГМА, академик.
Выполнил более 10 тысяч операций на головном и спинном мозге.
Автор более 260 научных работ, в том числе пяти монографий, восьми изобретений, пяти учебных пособий, научный руководитель двух докторских и более десяти кандидатских диссертаций.
Тематика научных работ: опухоли головного мозга, черепно-мозговые травмы, грыжи межпозвоночных дисков, нейрохирургические аспекты воспалительных заболеваний головного мозга, нейрогенная дистрофия внутренних органов.
Умер живописец Гапар Айтиев
В 1984 году в возрасте 72 лет в Бишкеке умер живописец, один из первых профессиональных кыргызских художников, участник Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант в отставке.
Автор поэтичных, полных эпического спокойствия пейзажей «Колхозный двор», «Полдень на Иссык-Куле», «Окрестности Андижана», ряда портретов, жанровых полотен и монументальных росписей.
Имя Гапара Айтиева носит Музей изобразительных искусств в столице.
Гапар Айтиев — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, был председателем правления Союза художников Киргизии.
Куда сходить
