Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 декабря без осадков. Температура воздуха днем ожидается +8 градусов.

Отключение света, газа и воды

  • 9.00-19.00 — участок на улице Жукеева-Пудовкина — от улицы Ахунбаева до улицы Медерова, улицы Суванбердиева, Скрябина, Медерова, Байтика Баатыра, Элебаева, Геологический переулок; Подробнее
  • 9.00-17.00 — рынок «Орто-Сай».

Люди, которые меняли мир

Родился академик Миталип Мамытов

Фото из интернета. Миталип Мамытов

Родился 16 декабря 1939 года в селе Кок-Жар Ноокатского района. Кыргызский врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии КГМА, академик.

Выполнил более 10 тысяч операций на головном и спинном мозге.

Автор более 260 научных работ, в том числе пяти монографий, восьми изобретений, пяти учебных пособий, научный руководитель двух докторских и более десяти кандидатских диссертаций.

Тематика научных работ: опухоли головного мозга, черепно-мозговые травмы, грыжи межпозвоночных дисков, нейрохирургические аспекты воспалительных заболеваний головного мозга, нейрогенная дистрофия внутренних органов.

Умер живописец Гапар Айтиев

Фото из интернета. Гапар Айтиев

В 1984 году в возрасте 72 лет в Бишкеке умер живописец, один из первых профессиональных кыргызских художников, участник Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант в отставке.

Автор поэтичных, полных эпического спокойствия пейзажей «Колхозный двор», «Полдень на Иссык-Куле», «Окрестности Андижана», ряда портретов, жанровых полотен и монументальных росписей.

Имя Гапара Айтиева носит Музей изобразительных искусств в столице.

Гапар Айтиев — Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, был председателем правления Союза художников Киргизии.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

