Проверьте свой адрес: в Бишкеке большой район останется без холодной воды

О временном отключении воды 16 декабря 2025 года в связи с выносом водовода, расположенного по улице Элебаева, информирует пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, с 9.00 до 19.00 будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения.

Попадающие под отключение организации и образовательные учреждения:

Восточный РЭС — улица Жукеева-Пудовкина, 42;

Октябрьский акимиат — улица Байтика Баатыра, 17;

торговый центр «Глобус» — улица Медерова, 44/1;

ресторан «Золотой Дракон» — улица Элебаева, 58;

чайхана «Жасмин» — улица Байтика Баатыра — Медерова;

центр «Юрфа» — улица Медерова, 135;

Школа рабочей молодежи — улица Элебаева, 49;

СДЮСШОР по хоккею с шайбой — улица Жукеева-Пудовкина, 2/1;

СИЗО № 1 — переулок Геологический;

Октябрьский военкомат — улица Кулатова, 10;

пожарная часть № 7 КР — участок № 7, улица Элебаева, 11;

детская больница — улица Ибраимова, 24;

«Бишкектеплосеть» — улица Жукеева-Пудовкина, 2/1;

частная поликлиника — улица Элебаева;

детский сад «Ак-бала» — улица Элебаева, 5а;

лицей № 5 — улица Байтика Баатыра, 122/2;

микрорайн «Юг-2» частично — жилые дома № 126, 128, 128/1;

строительные склады, магазины, «Бишкексырбаза» — улица Матросова.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее запастись питьевой водой.