Общество

Проверьте свой адрес: в Бишкеке большой район останется без холодной воды

О временном отключении воды 16 декабря 2025 года в связи с выносом водовода, расположенного по улице Элебаева, информирует пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, с 9.00 до 19.00 будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения.

Попадающие под отключение организации и образовательные учреждения:

  • Восточный РЭС — улица Жукеева-Пудовкина, 42;
  • Октябрьский акимиат — улица Байтика Баатыра, 17;
  • торговый центр «Глобус» — улица Медерова, 44/1;
  • ресторан «Золотой Дракон» — улица Элебаева, 58;
  • чайхана «Жасмин» — улица Байтика Баатыра — Медерова;
  • центр «Юрфа» — улица Медерова, 135;
  • Школа рабочей молодежи — улица Элебаева, 49;
  • СДЮСШОР по хоккею с шайбой — улица Жукеева-Пудовкина, 2/1;
  • СИЗО № 1 — переулок Геологический;
  • Октябрьский военкомат — улица Кулатова, 10;
  • пожарная часть № 7 КР — участок № 7, улица Элебаева, 11;
  • детская больница — улица Ибраимова, 24;
  • «Бишкектеплосеть» — улица Жукеева-Пудовкина, 2/1;
  • частная поликлиника — улица Элебаева;
  • детский сад «Ак-бала» — улица Элебаева, 5а;
  • лицей № 5 — улица Байтика Баатыра, 122/2;
  • микрорайн «Юг-2» частично — жилые дома № 126, 128, 128/1;
  • строительные склады, магазины, «Бишкексырбаза» — улица Матросова.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее запастись питьевой водой.
