Проверьте свой адрес: в Бишкеке большой район останется без холодной воды

О временном отключении воды 16 декабря 2025 года в связи с выносом водовода, расположенного по улице Элебаева, информирует пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, с 9.00 до 19.00 будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения.
Попадающие под отключение организации и образовательные учреждения:
- Восточный РЭС — улица Жукеева-Пудовкина, 42;
- Октябрьский акимиат — улица Байтика Баатыра, 17;
- торговый центр «Глобус» — улица Медерова, 44/1;
- ресторан «Золотой Дракон» — улица Элебаева, 58;
- чайхана «Жасмин» — улица Байтика Баатыра — Медерова;
- центр «Юрфа» — улица Медерова, 135;
- Школа рабочей молодежи — улица Элебаева, 49;
- СДЮСШОР по хоккею с шайбой — улица Жукеева-Пудовкина, 2/1;
- СИЗО № 1 — переулок Геологический;
- Октябрьский военкомат — улица Кулатова, 10;
- пожарная часть № 7 КР — участок № 7, улица Элебаева, 11;
- детская больница — улица Ибраимова, 24;
- «Бишкектеплосеть» — улица Жукеева-Пудовкина, 2/1;
- частная поликлиника — улица Элебаева;
- детский сад «Ак-бала» — улица Элебаева, 5а;
- лицей № 5 — улица Байтика Баатыра, 122/2;
- микрорайн «Юг-2» частично — жилые дома № 126, 128, 128/1;
- строительные склады, магазины, «Бишкексырбаза» — улица Матросова.
МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее запастись питьевой водой.