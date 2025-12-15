Бишкекский драмтеатр приглашает малышей на спектакль «Доктор Айболит»

Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева приглашает детей и их родителей на встречу Нового года. С 23 по 28 декабря в 14.00 артисты театра представят премьеру праздничного представления «Доктор Айболит». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

«Кто же не любит с детства добрую сказку о замечательном докторе Айболите, главном герое произведения Корнея Чуковского? Да-да, это тот, кто сидит под деревом и лечит всех зверюшек. Главный герой постановки, как и в сказке, конечно же, очень добрый! А еще чудак в восприятии людей. И не только потому, что понимает язык зверей. Ему совершенно безразличен комфорт и неважно материальное вознаграждение — достаточно солнца над головой и чтобы все были здоровы», — говорится в релизе муниципалитета.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Спектакль — светлая, жизнерадостная постановка с яркими декорациями, красочными костюмами. После спектакля всех ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.